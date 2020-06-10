網紅團媽經濟超夯　超商深化服務幫開電商平台有賺頭？

低薪時代，有越來越多人兼著做網拍，當起代購、團媽賺外快。而有超商業者看準網紅經濟、社群電商越來越夯，打造標榜零成本（免租金、免成交手續費）的分眾化開店平台。可依照不同的賣家，從金流、物流、資訊流服務到位，並喊出3年將助攻1萬家商家，補助總價值高達10億元。但超商業者不賣東西反而幫忙開電商？實際上仍有獲利模式。全家超商去年推出物流店到店升級版「好賣＋」的C2C電商平台，不到一年就吸引12萬賣家，開超過30萬個賣場。而服務賣家過程中，他們也觀察到許多賣家的痛點，因而打造了「好開店」與「好店+」。其中「好開店」適合微型賣家，已經累積客群，想擁有初創的店商賣場，而「好店+」則適合擁有龐大客群的大賣家或實體店家跨足網路。全家E-Retail事業部部長王啟丞表示，以拍賣類型為主的C2C交易件數占整體店取包裹7成以上，顯示電商時代來臨，而原本的「好賣＋」提供賣家接單平台，提供多元付款的金流服務、整合全台3600家店舖優勢的物流服務，以及與全家會員綁定、超過1200萬會員數量優勢的資訊流服務。如今「好開店」與「好店+」更將賣家分眾，更能符合賣家需求。全家指出，不論是入門平台「好賣＋」，或是「好開店」與「好店+」，都是以賣家為導向，開店費用都是免租金、免成交手續費等零成本開店服務，預計3年輔導1萬家商家，總金額高達10億元，而6/11至6/30期間更推出限時限額免運費，希望吸引賣家進駐，更期盼衝高自有電商取件數量能達到整體的30%。不過「好賣＋」、「好開店」與「好店+」跟蝦皮、momo等電商平台有何不同？為此，王啟丞說，一般電商就像是Shopping Mall，等著買家上門逛街。但全家旗下的電商平台，比較賣家導向，比較像是一間專屬的透天厝，邀請買家精準購物，也就是說這些賣家可能自帶流量，像是網紅或團媽，比較不需大的人流，反而更需要買家的管理，也因此衍伸這次新的平台服務。但超商業者不賣東西，反而幫忙開電商有沒有道理？實際上，仍有獲利模式。王啟丞指出，賣家也是消費者，也是一個族群，提供電商平台也是服務這群消費者。對賣家來說，同樣是微型電商何不選擇更深化的賣家服務，選擇全家物流，如此一來賣家買家都到全家取貨，無形中也增加店面的來客量與消費。另外，雖然只有促銷時間提供免運費，但只要買賣家用得習慣平台，最終都得靠自家的物流系統，賺取物流費是有很大機會的。全家透露，目前會員數達1200萬，等於每2個人就有1個人使用，現階段擴大會員數已經不是重點，而是如何跑在消費者前頭提供所需服務，除了增加消費者品牌黏著度外，也能創造藍海新商機。