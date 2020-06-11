取消禁空令、台積電賣壓湧現　台股終場大跌184點

台股今（11）日開盤小漲，但台積電盤中由紅翻黑，盤中賣壓湧現，再加上金管會取消禁空令，鴻海與大立光與大型股全都綠光罩頂，也讓台股盤中接連失守、跌破五日，終場以11535.77點作收，大跌184點，跌逾1.5%，成交金額2383億元。三大法人合計賣超26.76億元，但其中外資持續買超2.75億元，呈現連9買。台積電10日盤後公布5月營收938.19億元，月減2.3%，較去年同期增加16.6%，為連續兩個月營收下滑且未到千億元。累計今年1到5月營收達5,004.18億元，較去年同期增加了33.9%。雖然9日台積電股東會上，針對今年營運展望、全年資本支出、財測部分並未下修，但今日盤中台積電股價帶量下挫，從開盤沒多最高點327元，一路由紅翻黑下殺，最低來到318.5元，終場下跌2元，跌幅0.62%，收在320.5元。另外，鴻海終場也跌1.6%，來到78.6元。股王大立光跌4.3%，收在4210元，等於台股指標三雄領軍下跌，再加上金管會取消禁空令，都讓台股指數直直落，盤中一度跌逾200點，最低來到11516.59點，終場以11535.77點作收，跌逾1.5%，成交金額2383億元。針對台股跌破11700、11600點關卡及五日線，金管會主委黃天牧回應媒體，這只是短暫現象，台股基本面良好，不要只看一、二天的漲跌，呼籲大家還是要對台股有信心。