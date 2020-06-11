新壽4月底淨值比回3.2%　金融資產未實現損益增千億　　

新光人壽今（11）日表示，雖然第1季全球金融新場大幅波動，但近期已逐漸回穩，新壽4月底淨值比率已提高至3.2%，母公司新光金控也已完成現金增資33億元，計畫於6月底前增資新壽，並已獲主管機關核准。同時，新壽已向主管機關申請投資性不動產續後衡量採公允價值模式入帳468.6億元，預計將能進一步強化淨值及提高淨值資產比。新壽表示，4月底淨值已較3月底回升約280億元，金融資產未實現損益（包括AC債券）亦較3月底回升約1200億元，新壽4月底淨值比率已提高至3.2%，新壽將時時監控淨值比率變化，強調股債平衡的資產配置，維持穩定財務結構。此外，新壽配置在新興債券皆以美元計價，匯率風險叮控，而且大部分是政府公債，信用風險有限，主要帳列攤銷後成本(AC)，因此評價不影響公司淨值，且帳上目前仍有大量未實現利益。對於新興市場展望，新壽強調，第1季部分同業仍在增加購買，顯示部分業者對新興市場債券的看法依然正向。新壽說，在營運及業務發展採取自有業務員通路及多元通路並重之策略，商品策略聚焦外幣保單及保障型商品，2020年第1季初年度保費市佔率為8.1%，較去年同期7.8%提升，市場排名第5大；投資方面配置多樣化資產，包括固定收益、高殖利率股票及優質不動產等，2020年第1季合併稅後淨利較去年同期成長46.7%達56.5億元。新壽表示，公司淨值雖受市場系統性短期波動影響，但新壽擁有雄厚房地產投資，包括信義傑仕堡、寒舍艾美酒店A12及新光摩天大樓等。若帳上投資性不動產續後衡量比照同業採公允價值模式，則今年4月底淨值資產比率可高於4.7%，高於法令規定。近期經濟情勢已逐步穩定，新壽強調未來仍將秉持永續經營理念，維持穩健的財務清償能力、嚴謹的公司治理及風險控管機制，為保戶的資產做最安全的把關，並強化民眾對壽險業的信心。