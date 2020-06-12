廣告數位趨勢4／網紅經濟發燒　口碑行銷模式大翻新

日前公布的《2019年台灣數位廣告統計報告》中，有一個項目成長的幅度不算太高，但卻非常值得進一步關注，就是「口碑內容行銷」。簡單說就是透過內容的置入、網紅業配與直播，再加上口碑操作的行銷方式。事實上在台灣，口碑內容行銷很早以前就有了，早期大多是配合業配，透過增加討論度的方式，來行銷產品。舉個最好的例子，2013年在網路論壇mobile01發生的「三星寫手門」事件，就是透過專業寫手與工讀生的搭配，炒熱商品的討論度。雖然此案當年10月就遭公平會開罰，但這類的操作在業界並不罕見。隨著時代不斷進步，口碑內容行銷的操作也逐漸轉變。以2019年來說，這個項目裡，業者找尋網紅業配的金額占了其中的48.2%，正式宣告口碑內容行銷走進了網紅時代。網紅、Youtuber的興起，大約是從2017年左右開始，近年來也帶動了網紅經紀公司的興起，相關的數據分析也愈來愈受到重視。同時，隨著相關的業配、代言愈來愈多，網紅也開始出現分層、分眾，以滿足不同產業的業者不同的行銷需求。有趣的是，Youtuber這種新興的行業，在廣告數位化的趨勢裡，其實扮演著相當重要的角色。數位廣告裡很重要的一個部分是「影音廣告」，這類廣告除了會直接投放至網路媒體外，也會透過線上串流影音平台（如Youtube）投放。Youtuber身為該平台的創作者，其收益來源自然仰賴平台的廣告收益。同時，Youtuber還可以透過經紀公司與業者接洽，接下相關的業配、代言，創造更多元化的收益。所以，我們可以說，數位廣告的興起，應運而生的也包括了更多依附這個產業而生的相關產業。而網紅也好、Youtuber也罷，也逐漸從逐利而生的「網紅」，轉型成更具有社會影響力、社會責任的「公眾人物」。這一點可以從去年總統大選前，有愈來愈多的政治人物選擇與網紅合作，甚至有網紅合作組黨看得出來。在可見的未來，隨著傳統媒體影響力逐漸減弱，以網路為主要載體的各相關媒體，也將在社會上扮演更重要的角色，隨著相關生態的逐漸架構與完善，數位廣告也將會更深入民眾的日常生活當中。