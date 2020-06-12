批彰銀外資說帖誤導騙人　林維俊：把爛攤子算到台新身上

台新金控今（12）日召開股東會，通過每股配發現金股利0.56元，股票股利0.23元，合計每股股利0.79元。不過，由於彰銀股東會將進行董事改選，彰銀在官網刊登外資說帖直指台新金主導經營期間績效不彰，因此現場有股東要求台新金說明。對此，總經理林維俊表示，說帖引用資產報酬率、淨值報酬率及逾放比時間計算，把2005年前的經營者（財政部）「爛攤子」也算到台新身上，嚴重誤導投資人，也可說是涉嫌欺騙外資，也不是一個金融人員應該有的誠信標準。彰銀這次董事改選，為爭取外資支持，彰銀日前在官網刊登英文版說帖，強調財政部拿回彰銀經營權後，績效遠比台新金佳，財政部主導時期2014年至2019年彰銀資產報酬率為0.6%，淨值報酬率8.67%，台新主導期間2005年至2013年彰銀資產報酬率0.16%、淨值報酬率3.11%。對此，林維俊強調「我們無意攻擊任何人，也無意與政府對抗，但與事實出入的事情，我們一定要澄清說明。」他說彰銀前任經營者（財政部）在2005年前造成財務體質多大傷害及不良資產，2005年台新金進入彰銀後，這一年就打掉596億元壞帳，也導致當年獲利標準大虧，損失很大，也因為台新出錢出力後，彰銀體質及獲利才恢復正常。林維俊表示，「按照彰銀的說法，是把2005年台新處理前任經營者留下的「爛攤子」算在台新身上，這是嚴重誤導投資人，也可說涉嫌欺騙外資，也不是一個金融人員應該有的誠信標準。」林維俊說明，若只看2006年至2014年12月台新失去主導權前這段時間，彰銀資產報酬率0.7%，同期間本國銀行平均資產報酬率0.43%，在銀行業很艱困情況下，台新仍交出高於同業平均水準的資產報酬率。反觀，2014年12月財政部主導彰銀經營權後，銀行業景氣復甦，平均資產報酬率0.7%，而彰銀也是0.7%，表現平平，與台新主導彰銀時期表現是不一樣的意義。再看淨值報酬率，2006年至2014年台新主導彰銀董事會期間，銀行平均淨值報酬率6.6%淨值報酬率，但是台新團隊交出11.6%，相較2014年12月財政部主導權彰銀後，整體金融業復甦，平均淨值報酬率從6.6%上升到9.5%，但彰銀淨值報酬率則從11.6%掉到9.96%。另就壞帳來看，林維俊強調，台新進去之後努力把逾放比壓下來了，2014年當年彰銀逾放比0.22%，可惜財政部取得主導權後，彰銀逾放比又上升至0.34%，同期間銀行業平均逾放比從0.25%，下降到0.21%，彰銀逾放比又稍惡化。林維俊還與三商銀相比，他說不論從資產報酬率、淨值報酬率或是逾放比來看，彰銀表現都是落後其他兩家競爭者，「我們無意攻擊任何人與政府對抗，但彰銀有這些與事實出入的說法，我們必須要澄清」，結論當然是台新主導彰銀董事會時績效是好很多的，是千真萬確的。台新金董事長吳東亮在致詞則提到，彰銀案從去年5月23日最高法院將本案發回更審後，仍在審理中，還沒有新判決結果，但之前法院審理都是認可雙方有契約關係存在，他呼籲財政部依承諾忠實履行合約，支持台新取得彰銀的經營權，而台新也無意與政府對抗，政府若有改變政策，願意在維護全體股東權益之下，與財政部共同協商解決，希望股東能夠繼續給最大的支持，繼續處理這件事。