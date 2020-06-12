港版國安法引資金撤出潮？蔡明興：有港商想來台獵地蓋房

富邦金控今（12）日舉行109年股東常會，通過普通股每股配發2.0元現金股利，同時選出第8屆董事15席，其中獨立董事席次維持6人，比例達40%，外部董事合計9席，比例達60%。董事長蔡明興受訪時也談到港版國安法推動，確實承作不少台商回流與相關貸款，也聽說有港資陸續要進來，尤其在不動產，有些大型港資來台獵地、蓋房子，再賣給香港人，因為台灣不動產相對「物美價廉」，未來香港人可能會想來台灣居住。蔡明興說，其實在港版國安法推重前，香港人就常常利用周末來台玩，他甚至碰到周四下午來住到周日，並在台買房子，因為台灣房價只要香港1/5，而且面積較大，可以住比較大。對於富邦香港銀行業務是否受影響？蔡明興說，香港分行服務對象較多是台資企業，與港資來往不多，但還是有些影響，有些聯貸案出現推遲現象，業績在前幾個月是有一定程度影響。至於金融重心及據點是否會轉往新加坡？蔡明興表示在新加坡本來就有分行，也因為很多客戶會把戶頭移到新加坡，因此富邦也積極準備擴大新加坡分行規模，以因應財富管理需求。不過，他也提到富邦對東協國家也都有興趣，像是馬來西亞、柬埔寨，印尼有辦事處、澳洲也要設辦事處，他認為東協國家慢慢會上來，現在製造業供應錬需要分散，大部份是移到越南、菲律、印尼，像台北富邦銀行越南分行因很多台商到當地設廠，提供很多放款，因此越南分行還成長，相信其他國家也會受惠，經濟都會上來，因此這些東協國家富邦金未來都會布局。蔡明興也談到金融業今年面臨的風險就是市場波動很大，3月美股大跌又大漲，最近又回跌，看起來是受到疫情牽動，希望美國疫情可以控制下來，只要疫苗及解藥開發出來，美國疫情受控經濟很快就會上來，現在即便中國大陸企業都開工，但歐美終端需求都沒上來也沒用，畢竟大家還是在一條船上。至於台灣，他覺得台灣疫情控制很好，經濟受影響較短及較小，除特定旅遊業，餐廳現在都滿滿人潮，台灣經濟成長率即便今年估只有1%多，相較其他國家負成長，台灣算是很努力也很幸運。由於央行下周將召開理監事會，是否再降息受關注。蔡明興認為現在實施負利率的國家像歐洲及日本，經濟還是沒起色，證明負利率不是有效方法，他覺得提振經濟有效方法應該是政府借錢做公共建設，效果會好一點，尤其台灣可做的公共建設還很多，像是下水道工程、節能減碳等。