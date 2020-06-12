國票金配發股利0.82元　樂天純網銀下半年開業

國票金控今（12）日召開股東會，通過盈餘分配案與選舉董事等議案，配發現金股利新台幣0.65元、股票股利0.17元，合計股利0.82元，董事長魏啟林表示，未來股利政策仍以高現金股利發放率為方向，以回饋股東。至於純網銀樂天國際商業銀行已完成公司設立登記，目前持續進行籌設工作，待完成籌設後向金管會申請核發營業 執照，預期下半年正式營業。國票金108年度稅後淨利26億2983萬元，每股稅後盈餘0.92元，創近年來獲利新高；109年1至5月稅後盈餘11億2024 萬元，年成長8.16%，每股稅後盈餘0.39元，每股淨值12.99元，獲利維持穩定。其中，子公司國際票券109年1至5月稅後盈餘10億4867萬元，年成長16.10%，每股稅後盈餘0.64元；國票證券1至5月稅後盈餘2億2142萬元，每股稅後盈餘0.29元。國票金表示，今年前5月獲利優於去年同期原因，主要是子公司國際票券授信業務近年積極調整授信結構，推展FRCP業務，使票券收益成長。另國際票券領先同業布局外幣債券業務，除持續擴增主權等級及投資級外幣債券部位，並致力多元化次級資金來源，自去年來效益逐漸顯現，養券收入穩定增長，我們更強化研究及交易團隊，提升波段操作買賣斷利益， 目前外幣債業務已成為子公司國際票券重點業務，有助強化未來整體獲利能力。國票金也延續提高現金股利發放率政策，今日股東會通過配發每股現金0.65元、股票0.17元，合計0.82元。國票金表示，在新冠肺炎疫情衝擊資本市場、影響企業營運動能及下半年展望尚待觀察的氛圍下，國票金仍努力盡到對股東的責任，未來股利政策仍以高現金股利發放率為方向， 以回饋股東。此外，國票金股東會在平和的情形下完成國票金控第7屆的董事選舉，選舉結果，13席董事中， 除了4席獨立董事外，公股銀行體系占有2席，民股占有7席。