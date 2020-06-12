砸26億改建！上海商銀第五代總行大樓動土　2023年啟用

成立105年的上海商業儲蓄銀行，位在台北市民權東路與中山北路交叉口的總行大樓，原擬「自辦都更」調整為「容積移轉」，最後適用「危老重建」，並在今（12）日開工動土，新總行大樓將是上海商銀在台復業的第五代總行，預計興建地上16層地下4層的現代商業大樓，總工程費用約26億元，預計2023年完工啟用。上海商銀舊總行大樓原為美琪大飯店，上海商銀在1989年由董事長榮鴻慶主導下購入，經翻修使用近30年，因該行營運規模持續擴大已不敷使用，考量安全因素及國際視野，遂於2011年啟動重建專案，歷經7家國內外建築師事務所競圖，以及三階段評選，最後由擅長整合永續綠能、科技意象及人文理念的潘冀聯合建築師事務所負責規劃設計。新總行大樓是該行55年來的最大工程案，上海商銀新總行大樓重建方案由最初擬定的「自辦都更」調整為「容積移轉」，最後適用申請「危老重建方案」，並在2019年6月獲准通過，為台北市商辦適用危老條例的第二例，取得34%的容積獎勵，容積率由560%（商四特）增至750%，容積樓地板面積增加約1343坪。該案基地面積約705坪，預計興建地上16層地下4層的現代商業大樓，總樓地板面積（含地下四層約2196坪）約8782坪，總工程費用約26億元，預計2023年完工啟用。上海商銀新總行大樓建築規畫融合人文美學與現代工藝的理念，外觀設計採用鑽石造型的概念，經由斜交幾何圖騰與淺色金屬質感玻璃的相互搭配，創造現代科技和前瞻外觀；夜間透過照明計畫呈現時尚與簡約的氛圍，展現鑽石的璀璨光芒，象徵堅固永恆的企業形象，傳達現代環保及智慧節能的前瞻意象，建築結構以超耐震的規格，其耐震係數更高達法規的1.5倍，展現室內跨距27米無柱的國際辦公空間，並配備樓板調諧質量阻尼器（TMD）及結構健康監測系統（SHM）。