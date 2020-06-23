5G基金滿手好牌怎麼挑？配置從國家到個股都有學問

▲台灣多檔個股也榜上有名，凸顯了台灣在5G關鍵零組件的角色具吃重地位。（圖／財訊雙週刊）

▲德科技的5G檢測具領導地位，且日本市場需求大，後市仍可期。（圖／財訊雙週刊）

今年隨著5G布建日漸完備，受惠產業湧現，台灣專門聚焦5G的基金相繼上市。投資人在面對不同的選擇時，可先從基金配置的國家、個股著手，抓住最關鍵的5G投資機會。2019年全球高喊5G元年，但上游基地台的建置、下游的手機應用，還是雷聲大雨點小。今年隨著5G布建日漸完備，受惠產業洶湧來襲，台灣專門聚焦5G的基金相繼上市，選股邏輯也更加多元；例如元大投信近期發表的元大全球未來關鍵科技ETF（00876），連以往不在既定5G產業印象中的特殊化學品公司都入列，更深層地挖出投資人不知道的5G標的。元大投信總經理黃昭棠表示，5G的發展在5到10年內都是高速建設期，基礎零組件的需求非常殷切，像是基地台會使用到天線、通訊模組，手機會使用到通訊晶片，甚至像是電動車六成以上是電子零組件，必須打造成利於5G傳遞的環境。因此元大投信繼去年發行台灣第一檔高純度的5G ETF（指數股票型基金）─元大全球未來通訊ETF（00861）後，今年再推出的元大全球未來關鍵科技ETF；由於以硬體製造為主，因此在元大內部被稱為「硬5G」。黃昭棠指出，5G是未來5~10年蘊藏龐大商機的金礦，「但當所有的人都在挖金礦，賣鏟子的生意會更好，」認為硬體製造商將是第一波的受惠者。黃昭棠指出，「硬5G」ETF有3大特點。第1，追蹤的iSTOXX全球未來關鍵科技指數，是元大投信主動向歐洲最大的指數公司STOXX討論編製發行，未來如有ETF也有意追蹤此指數，須取得元大投信的同意。換句話說，元大投信此方式篩股的邏輯，目前是世界上唯一。第2，選股方式與過去大不相同。主要聚焦在IC設計、晶圓代工、通訊元件等5G最基礎產業，且篩選的方式不再依據傳統產業分類，而是以5G相關營收比重占總營收3成以上，加上過去一年股東權益報酬率、每股盈餘是正數、研究發展費用占銷售比率高的公司，目的是希望能兼顧成長性與安全性。因此在元大「硬5G」ETF的成分股中，竟能發現做特殊化學品相關公司，像是日本公司日立化成，其產品主要應用在電池上，這樣的選擇幾乎難以在傳統ETF中看到，顛覆5G股就是科技股的想像。此外，台灣多檔個股也榜上有名，凸顯了台灣在5G關鍵零組件的角色具吃重地位。例如台積電就是元大「硬5G」ETF追蹤的指數中占比最高的個股，達7.1%，聯發科也躋身第10大權重股，達3.64%。第3，相較於過去投資人多看中國市場，「硬5G」ETF反而未著墨太多，個股權重僅占一成。黃昭棠認為，受到美中貿易戰波及，中國公司未來的發展仍有不確定性，所以並未積極納入，「也是希望降低風險。」面對5G市場商機龐大，「其實投資人只要買對ETF，就代表投資人參與了台灣一籃子重要5G個股的發展後市，」黃昭棠形容。有趣的是，近期復華投信也將推出復華中國5G通信ETF，追蹤的是中証5G通信主題指數，聚焦中國A股的5G標的，像是中興通訊、立訊精密、三安光電等都將入列，提供市場投資人買入「中國5G聯盟」的機會，也顯示出這兩檔ETF完全不同的思考策略。事實上，除了穩健運用ETF買入一籃子5G個股外，主動型的5G基金訴求經理人超前部署，打敗基準指數（Benchmark），也是積極型投資人可考慮的投資方式。例如路博邁投信去年發行的路博邁5G股票基金，是台灣第一檔主動型5G基金；據了解，今年下半年也將有兆豐投信跟上腳步，發行5G相關主動型基金。從績效觀察，路博邁5G股票基金從2019年6月27日成立至2020年6月4日為止，績效達12.6%，完勝同期大盤指數的漲幅5.74%；今年雖遇新冠肺炎，績效仍達7.08%，也超越基準指數的跌0.78%。路博邁5G股票基金首席投資顧問溫演道指出，基金的布局主要將5G分成3大主軸：第1個主軸是基礎建設，如基地台、光通訊；第2主軸是裝置，像是手機產業；第3則是服務與應用產業。溫演道分析，根據5G進程，此檔基金的基礎建設配置由過去5~6成，降至4~5成，反而將裝置的比重拉高至3成，因為將有更多5G手機問世，而服務與應用類股則是配置2~3成。觀察基金4月公告的前10大持股，第一大持股是基建股的是德科技（Keysight），主要是做測試設備的廠商，5G、資料中心的測試都能概括。雖然碰上美中貿易戰，結盟華為一度讓市場觀望，但是德科技的5G檢測具領導地位，且日本市場需求大，後市仍可期。溫演道認為，主動型基金可以主動觀察和預測公司的發展彈性操作，像是路博邁5G股票基金，訴求選入的公司營收要有5成以上由5G帶動，而在勤加挖掘的過程中，就有找到一間2018年的5G營收占比僅約一成，但預測2020年將超過5成的公司，便能搶先布局。在全球進入5G世代下，當然不只有台灣發行5G基金，像是美國有Defiance未來世代連通性ETF、iShares全球科技ETF、普信全球科技基金等，共通點是美國為布局權重最高的國家之外，每檔基金選股著重領域仍然大不相同。像是Defiance未來世代連通性ETF以裝置股為主，前兩大指數成分股是諾基亞、愛立信入列；普信全球科技基金則著重應用。投資人在面對不同的選擇時，首先可先從基金配置的國家、個股著手，再依照個人偏好與投資模式篩選主動或被動型基金，抓住最關鍵的5G時代投資機會。