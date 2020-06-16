投資人莫慌！後疫情時代怎投資　AI「存基金」鎖定雙技美

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，股市短短半年間急漲急跌，市場難以預測，也讓投資人對理財投資失去信心。富蘭克林證券投顧為了瞭解投資人痛點，展開網路調查發現，民眾普遍不知道買賣的時間點、沒時間研究，也不知道如何挑選金融產品、害怕虧損。專家建議，可持續定期定額，再加上AI智能理財機器人與專人服務相輔相成，就能將風險降到最低，同時定期定額門檻最低只要1000元起。富蘭克林證券投顧數位發展與行銷部副總經理陳詩舜指出，富蘭克林在6月1日至10日間進行「存基金好薪安-2020年理財行為調查」，發現不管是還沒有開始理財、有投資基金的人或是有投資但未有基金部位的人，大家痛點大多是薪水太少或資金不足、不知道買賣時間點、沒時間研究基金、不知道如何挑選，占比多在4成到6成之間。陳詩舜表示，調查也顯示，當民眾遭遇市場震盪時，有61.2%會保持觀望、有8.9%選擇立即進場，僅有3成的人願意勇敢加碼。他指出，遇到市場動盪，民眾容易受情緒影響追高殺低，再加上有時候選擇困難，導致機會都在機會中流失掉了，因此如何用金融科技解決人性弱點是重要關鍵。陳詩舜建議，可以開立線上交易帳戶，半強迫自己持續定期定額以免錯失良機，再加上AI智能理財機器人，從挑選標的、監控、再平衡，調配出最佳投資組合，不管市場高低都能極大化獲利表現與極小化下檔空間。另外24小時智能克服搭配專人詢問，就能讓投資更得心應手。富蘭克林證券投顧研究部副總經理羅尤美指出，由於市場普遍悲觀，再加上美國國會兩黨攜手持續救市，推出經濟刺激方案加碼，外界預期會有更多印鈔的動作，因此民眾不妨把握這個時機逢低進場，以免投資人老是在後悔的情緒中渡過。羅尤美表示，市場不確定性比利空可怕，但這波疫情影響全球經濟，油價從低點站上30美元、恐慌指數也從80降到30後，市場開始多空反轉，轉向復甦題材。也因此她建議，下半年定期定額基金標的可把握生技與科技產業「雙技」，因為生技產業有人口老化與新冠肺炎疫苗題材，至於科技產業為持續中長期的受惠者，都值得納為基金核心部位。羅尤美指出，富蘭克林「存基金」策略結合真人理財服務、國民e帳戶與AI智能理財機器人三大特點，提供最有溫度、最人性化的諮詢，無論是每個月定期定額1000元起的微投資，或是自7月1日起至低3萬元以上可參與的AI智能理財，都是後疫情時代重拾生活步調，繼續打造更好人生目標的積極作為。