范疇：亂世推「台灣學」　在國際找生存新藍海

▲知名作家范疇指出，世界各國從疫情中看到台灣，台灣可趁勢推出「台灣學Taiwanology」來凸顯台灣的主體性價值，也能在國際政治局勢、經濟發展上找到生存新藍海。（圖／朱永強攝影）

長期關注國際與兩岸情勢的知名作家范疇，日前針對企業高層演講時提到，面對詭譎的國際情勢與後疫情時代，工作與生活型態大轉變，促使企業不得不重新思考經營模式。以往台灣自豪的產業鏈概念「以後可能要打6折」。但他也說局勢創造機會，世界各國從疫情中看到台灣，可趁勢推出「台灣學Taiwanology」凸顯台灣的主體性的價值，也能在國際政治局勢下、經濟發展上找到生存新藍海。范疇在台灣出生，畢業於新加坡國家初級學院、台大哲學系、哥倫比亞大學哲學碩士。他也當過記者，前後在美國、新加坡、台灣、中國大陸創業超過30多年，跨足的事業包括連鎖零售、教育、遊戲，也擔任多家企業的顧問，同時也是一名作家，並時常針對兩岸與國際情勢做出評論。針對近來詭譎的國際情勢與疫情帶來的變化，范疇以「火星人」自居看台灣。除了因為自己擁有多國經驗外，他也笑稱因為「自己的想法總是太前面」，像是40年前就知道多媒體教育會成為主流，但「錯的時機」下最終不了了之，所幸時間一久「久病成良醫」，看事情總有一套自己的想法，也時常分享希望提醒大家。像是全球矚目中美兩國如何發展？范疇認為3、5年內會有結果，因為雙方都拖不下去，「像兩個80歲老人在打架，年紀都到了、體力有限」。另外，新冠肺炎病毒帶來前所未有的生態翻轉，改變大家的工作與生活模式，未來金融秩序也可能重整，在此之下，企業又要如何經營、重新尋找出路？他指出，台灣企業之前自豪的產業鏈概念，以後可能得打6折甚至更低，因為每個國家的產業鏈都必須自力更生了，台灣在世界工廠產業鏈的價值性也會越來越小，但他強調這同時也是機會，因台灣3T（TAIWAN、Technology、Trust）有品牌、有信任度，只要能掌握時機、迅速反應，說不定能搶占先機、奪回話語權。若以市場面來看，范疇將是不是華語圈重新定義成「方塊字圈」與「非方塊字圈」（方塊字意即「中文或漢字」）。他說台灣雖然在經濟規模上落後中國大陸，但在政治經驗上是領頭羊，在這樣的前提下，未來有沒有可能走向「非方塊字圈」比例越來越大的社會，尤其在新住民二代越來越多的情況下，台灣除了是政治領頭羊，文化上、娛樂上、內容上是否也能成為焦點，或許也是大家思考的方向之一。另外，以經營與行銷面來看，企業得重新檢視「要打什麼年齡層」、「要感性訴求或是理性訴求」，在所有人有限的時間下「攻占客戶的經營策略又是什麼」、內部要走整合路線還是自負盈虧路線，「要踢足球還是打麻將？」再來是每間公司都有自己的企業文化與理想，但能不能應付變化快速的世界與天翻地覆的趨勢？至於如今的台海局勢怎麼看？台灣要如何自處？范疇認為台灣的出路依舊是尋找自身價值，也就是要鞏固台灣獨立存在的主體性，他強調這裡講的不是「台獨」而是台灣的價值主體性，像是台灣在新冠肺炎防疫的成績，已經讓全世界看到台灣、意識到台灣，這個絕佳的時機點「世界已經台灣化」。因此，范疇認為應該要適時推出「台灣學Taiwanology」，大力宣傳台灣的「必殺技」，也就是「台灣在中美兩國夾縫中求生存的『技能』」，畢竟中美兩大國影響全世界，許多國家都可能面臨「被迫選邊」的情況。范疇也說，同時要讓各國、全世界資金看向台灣，「如果到這時候，我們叫什麼名字已經不重要，因為可以用『品牌重新定位』的技巧來緩和這個敏感議題」，重點是要在險峻的國際情勢與後疫情時代中，於台海、在美中台三方下尋找戰略空白區域、尋找生存的新藍海！