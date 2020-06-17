鴻海全面啟動轉型升級　研究院成立目標建構200人團隊

因應先進技術將重塑全球產業結構潮流，鴻海自去（2019）年揭示「F1.0至F3.0」三階段轉型升級計畫後，今（17）日進一步宣布計畫里程碑，正式成立「鴻海研究院」，旗下設立五大研究所，聚焦人工智慧、半導體、新世代通訊、資通安全及量子計算的應用布局，藉此加速「F3.0」轉型節奏。鴻海該篇研究院新聞稿特地在上午10點18分發出，關鍵數字正是創辦人郭台銘的生日。而該研究院網羅全球一流學者專家出任諮詢委員，包括香港城市大學校長資深顧問兼工學院院長郭大維、洛杉磯加州大學電機工程學系講座教授張懋中、財團法人電信技術研究中心董事長吳宗成、全球人工智慧專家李開復博士等，希望借重學術界、產業界的力量，充實研究院的研發量能。未來也將透過產學合作形式，延攬高端研發人才，目標建構200人團隊，強攻「3+3」（電動車、數位健康、機器人3大產業與人工智慧、半導體、新世代通訊技術3項新技術）領域。自董事長劉揚偉上任以來，訂下集團「F1.0現況優化、F2.0數位轉型、F3.0轉型升級」三階段短、中、長期計畫目標，就是希望提升集團產業層次，進而提高獲利。其中，研究院的成立，正是集團邁向F3.0轉型升級之路的重要發展策略之一，強化鴻海技術與產品創新，從過去「勞力密集」升級至「腦力密集」提升核心競爭力。鴻海指出，研究院跳脫以往事業體框架，不侷限於聚焦現有客戶產品，主要專注於未來3至7年的前瞻技術研發，旗下五大研究所將以平均40位尖端技術研發人才的編制，與鴻海旗下事業單位攜手打造技術交流平台。雖然新冠肺炎疫情未減，但從研究院組織架構討論、例行會議、諮詢委員徵詢到聘書頒發，多採雲端連線方式進行，籌備過程完全不受疫情影響。而出身新北板橋的香港城市大學校長資深顧問兼工學院院長郭大維，就對研究院的成立感到興奮，尤其面對未來產業趨勢，數位轉型與轉型升級，進入「腦力密集」對企業至為關鍵。前交通大學校長、洛杉磯加州大學電機工程學系講座教授張懋中則說，研究院的成立，不僅是一個技術交流平台，更有機會具備定義市場、定義未來的能力，最後進一步定義產品。專精量子計算領域的台大IBM量子電腦中心主任張慶瑞指出，量子科技近年發展快速，但國內企業鮮少會有這樣的前瞻願景，台灣在這方面，應該需要快速追趕，不論是硬體還是軟體。長年投身於資安領域的財團法人電信技術研究中心董事長吳宗成則認為，資安領域逐步從「專業化」走向「生活化」，資安已是人類日常生活中必須面對的課題。而創新工場董事長暨CEO、全球人工智慧專家李開復博士表示，接下來將與研究院一起研究如何把AI作為基礎設施，去賦能鴻海精密製造的運作流程，與自動車、智慧醫療、機器人等場景深度融合，在第四次工業革命的浪潮下，開啟新一波智慧化產業技術的應用創新能力。