後疫情時代有轉機　友達：宅經濟電競與醫療面板需求增溫

友達今（17）日舉行股東會，董事長彭双浪與總經理暨營運長柯富仁也共同主持記者會。彭双浪指出，中美貿易戰、新冠肺炎疫情影響產業，但從貿易戰開始以來，企業已經開始分散製造、產能移轉。至於疫情影響供應鏈第一季業績，但第二季生產已恢復正常，其中看到宅經濟電競面板及醫療面板需求提升許多，因此也會做更積極的產品組合與調整。彭双浪指出，中美貿易戰持續約2年，對整個產業都產生影響，產業也可藉此機會分散過去大部分集中在大陸的生產資源，公司也觀察到過去一段時間，有企業已開始分散製造、產能移轉。友達去年參與政府的台商回台投資案，申請407億元的三年計畫擴建高階產能及模組產能，導入高階智慧化產線，生產高附加價值產品，至6月已有兩條生產線建置完成。同時也在台灣建立高階商用及車用面板產線，將可立即提供台灣製造面板模組，支持國際品牌客戶進行全球市場銷售。此外，這次新冠疫情對供應練造成很大的影響，第一季業績受到很大的衝擊，但經過大家的努力，第二季生產已恢復正常。例如此次疫情使全球車廠受到衝擊，車用面板需求降溫，但也看到其他需求興起，如宅經濟及醫療需求提升很多。公司也做了產能的調整，滿足新增的需求，故大致來說，自供應練恢復正常以來，整個生產處於一個比較高檔的狀態，友達也會趁此機會做更積極的產品組合與調整。友達表示，疫情之後對生活將有大的改變，改變過去習以為常的習慣，公司也會評估在哪些機會點可以切入，可以再著力、再快速發展，例如醫療器材的使用在過去幾個季度成長非常多，如呼吸器、檢測設備等。希望把危機轉為商機，把握機會，耕耘具潛力市場。另外，在價值轉型與場域經濟會加速進行，市場應用有很多發展機會，值得公司積極參與。