台積電秒填息、金融股有壓　下午央行開會降息與否成焦點

台積電今（18）日填息，以314.5元開出，股價表現強勁，沒多久就來到315元，漲幅0.8%，開盤不到5分鐘就完成填息。而台股開高後由紅翻黑，但沒多久又節節拉抬、力道強勁，其中金融股較有壓力，因下午央行將召開理監事會議，降不降息成為焦點。台積電2019年度第4季現金股利今日除息，每股配發2.5元現金股息，總金額共648.25億元，預計7月16日發放。而證交所表示，台積電今日除息影響台股加權股價指數約21.5點，而台股今日開盤跌0.39點，加權股價指數以11534.2點開出。台積電日前股東會上重申今年資本支出、全年財測不變，並強調華為產能缺口，能在其他客戶需求不減下快速補足。法人認為，雖然全球經濟受到疫情影響，但科技產業卻看到5G、高速運算需求增溫，因此台積電除華為外，其他客戶超微、蘋果、高通、聯發科需求填補下，產能很快就會補上。而雖然美股周三17日因多州染疫人數飆升，壓抑投資人情緒，造成美股道瓊指數下跌170.37點，跌幅0.65%，收在26,119.61點。但今日台股較其他亞股強勁，上午9點半過後，盤下逐漸拉抬僅跌0.1%，其中金融股較有壓力，因下午央行將召開理監事會議，市場關注貼放利率是否二度調降，以及央行總裁楊金龍對今年經濟成長率與國際景氣的預估。