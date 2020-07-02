存股只看殖利率　押錯恐變存骨　穩健理財「存基金」正夯

第二波新冠肺炎疫情看似來勢洶洶，嚴重影響全球經濟震盪，股市瞬息萬變，一個利空出盡，股價淨值的變化就能讓許多投資人膽戰心驚，若是因為資金有限，又「住套房」，恐淪為股市重災戶。不少在今年3月歷經股市大幅波動的投資人，好不容易得以這幾個月的修正中慢慢解脫。面對股市波動，不少存股族也開始反思，不是殖利率好的股票，就一定是好的投資標的。低利來襲、熱錢亂竄，辛苦存的老本到底該放哪，才安全放心？近來，能全球投資、大幅分散風險、鎖住投資獲利率的「存基金」理財法，更讓有現金在手，卻沒有時間研究投資標的、進出場時間的投資大眾，有了簡單又聰明的選擇。



▲低利來襲、熱錢亂竄，辛苦存的老本到底該放哪，才安全放心？（圖／富蘭克林證券投顧整理。）

根據富蘭克林證券投顧今年6月「2020年理財行為調查」結果顯示，沒錢、沒膽、沒人幫是多數人的理財困境。一、沒錢：60%受訪者因資金不足無法投資。二、沒膽：面對市場震盪時，沒有投資經驗的人69%會選擇保持觀望，比已經開始買基金的族群整整多出16個百分點。三、沒人幫：有投資基金經驗的人，35%苦於不知買賣時間點怎麼挑；而有其他投資經驗的人高達近6成最大難題是不知該如何選擇標的。





要解決外在低利籠罩、對內又存在「3沒」的投資窘境，70年資產管理經驗的富蘭克林投顧歸納「存基金」的成功心法，一要能分散風險：選對一支股不容易，但可以選對一整個市場或是一個產業趨勢，再以多標的組合來佈局。二要能避免追高殺低：最佳方式是分散進場時間點，買在長期平均價格，就不怕買貴。三為發揮時間複利效果：長期投資最擔心市場暴起暴落改變趨勢，適時將投資組合再平衡，讓獲利不偏離上升軌道。





富蘭克林投顧指出，若是擔心自己投資走錯路，「存基金」策略結合真人理財服務、國民e帳戶與AI智能理財機器人三大特點，能透過專家諮詢與線上交易工具雙管齊下，讓AI智能理財自動因應市場變化動態調整出最佳攻防組合，同時24小時智能客服搭配專人諮詢，讓投資理財有人幫，操作更得心應手。



▲透過專家諮詢與線上交易工具雙管齊下，讓AI智能理財自動因應市場變化動態調整出最佳攻防組合（圖／富蘭克林證券投顧）





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