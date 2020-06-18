快訊／國內經濟有望溫和回升　央行利率維持不變

中央銀行今（18）日召開第2季理監事會議，並在會後宣布利率維持不變，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別維持年息1.125%、1.5%及3.375%。央行表示，由於國內疫情控制得宜，加上政府擴張性財政政策及央行寬鬆貨幣政策逐漸發揮成效，經濟運作尚屬正常。儘管全球景氣前景仍面臨諸多不確定性，但在內需支撐下，國內經濟可望溫和回升，加上國內目前通膨低緩與通膨預期下降應屬短期現象，預期下半年物價回穩，因此央行理事認為維持政策利率不變，續寬鬆貨幣政策，有助物價穩定與金融穩定，並支持經濟成長。展望下半年，央行分析，疫情發展將續影響全球經貿動能，抑制台灣出口，亦不利外人來台旅遊，服務輸出成長仍將受限，但隨內社交規範鬆綁，政府啟動振興消費措施，民間消費可望回穩，加上民間投資溫和成長，政府支出穩健增加，預期國內經濟成長率將逐季回升，下半年經濟成長率可望優於上半年，預估上半年只有1%，下半年有2%，今年全年經濟成長率預測值從上季預估的1.92%下修至1.52%。央行強調將密切關注新冠肺炎後續發展、主要經濟體貨幣政策走向與振興經濟方案執行成效，以及國內外經濟金融與物價情勢變化。若有必要時，央行將召開常務理事會或臨時理事會，採取妥適貨幣政策工具，以達成央行法定職責。