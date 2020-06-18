台灣經濟已過谷底　楊金龍估呈NIKE勾型復甦、無通縮疑慮

中央銀行今（18）日召開理監會議，並維持利率不變。央行總裁楊金龍在會後記者會上表示，基本上台灣經濟在6月落底，谷底已過了，將呈現NIKE勾型復甦，而且通膨低緩與通膨預期下降應屬短期現象，預期下半年物價回穩，無通貨緊縮疑慮。至於央行這次利率不變是否為未來降息預留空間，他則說若有必要時，央行將召開常務理事會或臨時理事會，採取妥適貨幣政策工具，以達成央行法定職責。雖然央行下修台灣今年經濟成長率至1.52%，但楊金龍強調，主要是因疫情發展將持續影響全球經貿動能，進而抑制台灣出口，也不利外國人來台旅遊，服務輸出成長仍將受限，但隨著國內社交規範鬆綁、政府啟動振消費措施，民間消費可望回穩，再加上民間投資溫和成長、政府支出穩健增加等挹注，預期經濟成長率將逐季回升，下半年會比上半年好，並可望呈現NIKE勾型復甦，勾型的谷底已過去，即便進出口仍是負成長，但出口負成長小於進口負成長，對今年經濟成長仍有一些貢獻。在物價方面，受油料費、燃氣等能源價格大跌影響，前5月消費者物價指數（CPI）平均年增率為-0.11%，但不含蔬果及能源的核心CPI年增率0.29%，仍是正數，楊金龍說，市場預期國際油價隨疫情趨緩將漸回升，加上國內消費需求回穩，央行預估下半年CPI年增率將高於上半年，而全年CPI年增率預估值為0.01%。對於市場擔心台灣會出現通縮？楊金龍強調，「這點我們持較樂觀看法」，物價下跌最主要是能源，能源供給面整個下來，消費也受到影響，通訊費率下降較大，但通縮是指「物價普遍性持續下跌」，但其實大部項目都是上升，況且台灣核心物價仍是正的，預期下半年通膨會慢慢回升，尤其隨疫情趨緩，預期油價也會上升，經濟成長也會上升，消費亦將恢復成長。至於這次央行利率不動是為未來預留降息空間嗎？楊金龍強調央行將密切關注新冠肺炎後續發展、主要經濟體貨幣政策走向與振興經濟方案執行成效，以及國內外經濟金融與物價情勢變化。若有必要時，央行將召開常務理事會或臨時理事會，採取妥適貨幣政策工具，以達成央行法定職責。不過，楊金龍也談到就若干實施「負利率」政策的央行來看，負利率實施成效不一，可能「弊大於利」。像歐元區及日本實施「負利率」已很長一段時間，其目標是要提高通膨預期，但似乎效果沒有顯現出來，相反調降利率，銀行獲利空間縮小，主要因利差縮小，若沒有量的增加來彌補，銀行收益就會下降，變得比較脆弱，銀行中間角色就會受影響，獲利不好就更不願意放款，導致信用成長放緩，影響貨幣政策的傳遞功能。此外，「負利率」也可能不利金融穩定，可能鼓勵投資者及銀行為追求較高收益而承擔過度風險，家計部門亦可能因房價上升，導致債務負擔增加。另一方面也不利公債與貨幣市場運作，全球負殖利率的債券規模劇增，亦可能導致債券市場及貨幣市場流動性大幅下降或規模大幅縮減，而損及金融市場運作機制。