專訪／林信一養30人IT團隊搞AI　開醫美還科技公司？

▲林信一回憶，剛開始成立IT部門是完全沒概念的，連要收款、怎麼跟美容師談、怎麼跟醫生溝通，全都一步一腳印從無到有建構起來。（圖／林信一提供）

▲星和醫美創辦人林信一將IT、AI帶入醫美系統，一開始只是想打造屬於自家的管理機制，沒想到IT部門越養越大，算算至今已花費3800萬元建置。（圖／葉政勳攝）

▲新冠肺炎衝擊服務業，但星和醫美因打造KOL管理系統與暗號系統 再加上聯合其他服務業推出聯合會，線上線下策略齊發，讓今年Q1業績不減反增，年增率逆勢成長11%。（圖／星和醫美科技集團提供）

▲星和醫美IT團隊今年也開發了「暗號」系統，以「定時定距」的方式偵測，只要顧客走進診所，從掛號、問診、診療到離開，相關時間、距離通通數據化，（圖／星和醫美科技集團提供）

星和醫美創辦人林信一學法律出身還當過房仲，意外進入醫美行業，首創邀請部落客體驗推薦，在「沒有什麼是不可能」的情況下，更將IT、AI帶入醫美系統。一開始只是想打造屬於自家的管理機制，沒想到IT部門越養越大，不僅自建了網美KOL管理系統設置、KOL選物電商，近來更在看診流程中導入「暗號」系統，嘗試將服務數據化、提升服務品質，而未來也不排除將這樣相關的管理系統進一步做成商機。林信一說，他喜歡找出問題、解決它，並進一步將事情邏輯化、系統化。因此2016年當台灣已經開了9家醫美診所時，他西進中國大陸才發現，原來還有更有效率的做事方法。「以前在台灣，是大家先做了累積經驗再說，過程中有成功與失敗，然後再繼續做，繼續有好有壞，永遠都不會覺得該寫系統程式。」他強調，即便做的是服務業，也要有數據思維。而他所謂的數據思維，指的是將數據資料做為決策指引，經過IT或AI系統收集、分析數據，甚至還能達到預測，不僅有助於減少決策錯誤還能精準行銷、做好顧客關係。當然，林信一深知做服務業數據不是唯一，但至少能維持一定品質。因此，他的IT需求不像同業只找外包公司，寧願花高成本養自己的IT團隊，尤其他知道如果要打國際盃，IT團隊絕對是重要關鍵。林信一回憶，剛開始成立IT部門是完全沒概念的，連要收款、怎麼跟美容師談、怎麼跟醫生溝通，全都一步一腳印從無到有建構起來。他也笑說，好在醫美是比較高利潤的行業，否則養IT部門只會越養越窮，算算IT部門建置至今也花掉將近新台幣3800萬元。幾年下來，自2015年開始，星和就有類似KOL管理平台在運行並做線上線下銷售的合作，而去（2019）年開始正式推出KOL管理系統，目前已累積3000位部落客、網紅、微網紅等，並針對每位網紅擅長的領域分類。對公司來說，只要網紅有發文或是集團想合作，透過系統平台都能一目瞭然，找到宣傳「對的窗口」與民眾做精準口碑行銷。另外，IT團隊也開發出KOL選物電商平台「meimaii美賣」，以KOL為核心社群銷售，提供選品、金流、出貨、客戶服務等，其相關數據與AI演算，可進一步推測市場商品動向、搶占市場先機與商機，在醫美界、在電商界都算開創了新的商業模式。同時，今年IT團隊也開發了「暗號」系統，以「定時定距」的方式偵測，只要顧客走進診所，從掛號、問診、診療到離開，相關時間、距離通通數據化，一方面希望能提升用戶好感度，另一方面也讓醫療服務業有數據管理流程，希望達到「即使顧客不說，公司也能知道哪個環節需要加強」。雖然，今年各行各業遇上新冠肺炎疫情，多少受到衝擊，但這也更顯示IT、AI管理的重要性。林信一指出，尤其去（2019）年7月開始，星和與美甲、美容、美髮、居家、餐廳生活業者結盟的推廣聯合會，沒有因疫情停下腳步，反而持續透過旗下KOL口碑行銷、收集分析線上線下資料數據，再結合生活同業力量。據星和統計，自去年7月開始到今年4月，兩岸總計舉辦超過30場聯合會，短短半年營收就突破5000萬元，共利互贏、互相導客的力量原比當初想的還要驚人。而未來，IT團隊除了擬將開發的系統，進一步轉化成商機外，也將更深化AI策略，只是AI要運用在醫美哪方面，林信一先賣個關子，但他強調「市場要看機會、看空白處，不要以為都是紅海，藍海才是對的！」