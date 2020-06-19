名家論壇》陳冲／期待台灣起飛(ETF) 　念故人舊事

依據投信投顧公會的資料，國內 ETF 投資人的總數，已於今年 3 月超過共同基金投資人的總數， 17 年時間，從國人對 ETF 一無所知開始，到超逾共同基金，一路走來，自然諸多感觸。今年 6 月 25 日，國內第一支 ETF 將發行滿 17 年，在屆滿 17 歲前，完成超逾前輩(共同基金)的里程碑，值得一書。2002 (民國 91 )年 2 月，內閣改組，我離開政務次長公職，適時補實台灣證券交易所董事長一職。在此之前，交易所董事長都是歷任董事長職場上最後一份工作，換言之，有點養老意味，不過當年我還在 early fifties ，總思對金融市場持續有所貢獻。就任之初，看到交易所同仁前一年的一份研究報告，「 ETF 在台灣發行交易之可行性研究」。ETF 的報導，以往在國外財經雜誌也曾看過，但似懂非懂，看報告具名者三人(徐樹滋、葛思惠、陳正斌)，遂請來主管一談，了解是被動投資( Passive Investment )的產品。早年在銀行服務時，曾參與國內第一家投信公司的設立( 1983 )，對共同基金略有了解，當時對這種集合投資的概念，固然驚艷，但總覺得散戶無力介入投資決策，而共同基金買賣手續費偏高，客戶不無怨言。在與徐樹滋經理與汪萬波副理一談後，感覺 ETF 正是解決多年困擾的金融產品，當下決定著手推動。ETF ，當時中文譯名初步定為指數型基金，顧名思義，當然要以指數為標的，台灣股票市場本有指數，但因將全體股票納入，沒有掌握重點，代表性也不足，如另訂指數，又恐投資人陌生。正好台灣證交所與倫敦證交所( LSE )簽約結盟，故利用此機會與其子公司富時公司( FTSE )此一專業提供指數服務的機構進行合作。雙方合組委員會，共商成分股，並在台港輪流開會，交換經驗，且藉此建立台灣 50 之國際名聲。有了指數，又需要覓一投信公司為合作夥伴，以該指數為標的，進行商品設計。同仁表示寶來集團白文正董事長及其團隊，研究被動投資之 ETF 已有一段時間，由專業及經驗言，最為理想。白董本為舊識，對新金融商品有強烈的興趣與意願，一拍即合，白董又願投入人力物力，進行市場整合，諄諄君子，令人敬佩。可惜天不假年，六年後白董辭世，未能親見 ETF 超越共同基金的一日，至為可惜。猶憶 17 年前，國內第一支 ETF 台灣 50 啟動時，本人在典禮上致詞，當時因國人對 Exchange Traded Fund 仍屬陌生，為加強印象，我表示 ETF 也可寫為 Expect Taiwan Fly ，希望台灣金融從此起飛! 此一說法，當時也引起媒體的注意。如今 ETF 確已飛入雲霄，當時出力人士，部分已引退，部分已棄世，但資本市場創新的精神常在，創新的動能不衰。近年來 ETF 的商品結構，不再僅被動式的投資管理一籃子股票，目前市場上 ETF 琳瑯滿目，例如商品型、槓桿型、反向型及結構型等，投資人、甚或參與者都不甚清楚風險所在，在急速成長時，也造成不少投資糾紛，未來物極必反，反璞歸真，也未可知，祝福台灣 !