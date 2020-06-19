彰銀董事改選爆口角　股東喊話吳東亮「你老了我也累了」

▲彰銀股東會報到處，還設置了「支持公股請找我」的櫃台，也引發股東質疑。（圖／記者顏真真攝）

▲彰銀6月19日召開股東會，董事長凌忠嫄（右二）與總經理黃瑞沐（右一）。（圖／記者顏真真攝）

彰化銀行今（19）日召開股東會，由於將進行董事改選，官、民股纏鬥長達15年之久的彰銀經營權之爭再度對決，而且公股與台新金兩大陣營會前就爆小口角。由於彰銀工會在會場拿著特製扇子高喊：「台新請放手，彰銀向前走」，引發台新金支持者不滿，並回嗆「財政部不誠信」。開會後也有不少支持台新金股東提出經營績效等問題，還有股東向台新金董事長吳東亮喊話「不要花這麼多精神再爭了」，彰銀工會理事長曹炳坤也以股東身分發言向吳東亮表示：「你老了，我也累了，就放手了」。彰銀股東會上午9點召開有不少股東在早上5、6點就來了，但有股東表示開門進場後，發現竟然已有不少人，難道有專門給VIP走的秘密通道嗎？甚至開會前公股陣營與台新金支持著就爆發小口角，互相嗆聲。由於彰銀工會成員在現場拿著特製扇子高喊「台新請放手，彰銀向前走」，引發台新金支持者不滿，也回嗆「財政部不誠信」，要財政部「給路走」。股東會開始後，公股及台新金雙方的支持股東也輪流上台發言。有小股東質疑報到處設置「支持公股者請找我」專位，那支持台新金的人要找誰？誰做這樣的決定？還有小股東認為彰銀董事長凌忠嫄是官派，必須向財政部進行業務會報，如果是跟其他公股行庫董事長一起報告，是否會有利益衝突？亦有小股東要求回應台新金指稱外資說帖誤導投資人、欺騙外資。由於不採即問即答方式，而是等8、9位小股東發言完後，再統一由主席、也是董事長凌忠嫄回答，也引發股東不滿，但凌忠嫄很多問題會重覆，統一回答是為了讓議事可以順利進行。另外，彰銀工會理事長曹炳坤在以小股東身分發時也提到，自己以員工立場監督台新入主彰銀之後的經營狀況，但兩邊爭吵把員工放哪裡？而且台新金未尊重財政部推動4次合併，彰銀員工當然反對，希望台新金好好放手，就像中信紅火案股票信託，在市場陸續釋出，台新金放手讓彰銀向前走。曹炳坤還說「我快退休了」，，因此也要跟吳東進說：「你老了，我也累了，就放手」。另一位小股東劉台安上台發言時，同樣向吳東亮喊話：「不要花這麼多精神再爭了」。對於股東所提的質疑，凌忠嫄回應表示，一早就有那麼多人已在樓上，主要是因彰銀民營化的時候，很多員工參加認股，員工持股比例非常高，這些員工同時也是工作人員，也要提早到確認議事可以順利進行，對於他們的早到應該要給他們一些鼓勵。至於彰銀經營權訴訟問題，她說由於目前仍在法院進行中，這裡不做任何評論，而且這是財政部與台新金的問題，「這不是我們可以去評論的」。有關台新金指稱彰銀外資說帖欺騙外資，她則覺得這用詞太嚴重，銀行經營最重要是誠信，彰銀是公開發行公司，該揭露的數據一定都公開，不論誰都可以看得到，況且外資也是精明的投資人，彰銀的數據是可受公評的。