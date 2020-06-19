新光金啟動接班　吳東進4理由卸董座　次女吳欣儒接總座

新光金控今（19）日召開股東會，並完成董事改選，公司派推舉的15席董事全數當選，隨後舉行董事會，也投下人事震撼彈，吳東進卸下擔任34年的金控董事長職務，由前新光金副董事長許澎接任，而吳東進次女、也是現任新光銀行副董事長吳欣儒則接掌新光金總經理，李紀珠則續任金控副董事長。吳東進在會後也說明自己卸下董事長重擔的4大理由，還表示其實從16年前就開始多元培養吳欣儒，也啟動接班之路。吳東進今日金融圈投下震撼彈，卸下擔任34年的新光金董事長職務，，連新光金員工都感到震驚，不過，吳東進澄清他並不是有病在身才卸任董事長，而是4大理由，首先是看到老同學駱錦明也要卸下王道銀行董事長職務。第2理由則是沒人規定要「戰死沙場」，吳東進說他不想跟父親吳火獅一樣，34年前他父親就在南京東路的新光大樓猝逝，當時也是最不景氣時，父親吳身體、精神壓力很大，才會突然離世。吳東進覺得現在景氣也不好，加上新冠肺炎疫情，原本以為秋冬才會來的第二波疫情，沒想到中國大陸北京傳逾百人確診。第3理由則是卸職後可以做一些喜歡做的事。吳東進認為人要保有興趣，到老時才不會無聊，除打麻將、打高爾夫球之外，他還喜歡讀書、旅遊、騎馬、潛水、開鎖、折紙飛機，其中開鎖是因有一年與婆結婚不久，去香港參加晚會，老婆裝晚禮服的包包打不開，當時他用髮夾就打開，而這個開鎖技能是他在在成功高中就學時學的。至於第4個卸任理由，吳東進說，由於與接任金控總經理的吳欣儒為一等親關係，為遵守法規，等金管會核准新人事案後，他不只辭去新光金董事長，連新光金董事亦會辭去。對於次女吳欣儒將成為國內最年輕的金控總經理，吳東進言談中盡是滿意。他覺得吳欣儒在金融業已有16年歷練，16年前就進入董事會，開啟接班布局，她也是吳家第三代最懂醫療的人、也很有愛心，對壽險業來說，以後健康金融將是重點，這些正是吳欣儒強項。民國68年出生的吳欣儒，在美國柏克萊唸的是生化系，回台工作累積經歷後，又赴哥倫比亞大學攻讀企管碩士，畢業後更爭取到紐約花旗銀行工作的機會，外派到香港，之後回台成為父親得力助手，主要負責新光銀行業務，無論信用卡專案、行動支付、財富管理，都著力很深。