彰銀董事改選出爐　公股獲5席險勝　台新3席獨董全拿

▲彰銀6月19日召開股東會，並完成董事改選，雖然公股拿下過半5席險勝，但台新也取得4席董事，包括獨董3席全拿。（圖／記者顏真真攝）

彰化銀行今（19）日舉行股東會，並完成董事改選，但結果出乎意料，公股僅以5比4險勝台新金，拿下4席一般董事及1席自然董事，即維持原先的5席，而台新金則取下1席自然董事及3席獨董，全面掌握董事長會審計委員會，因此實質上公股續過半掌彰銀經營權，但實質算輸。官民股纏鬥長達15年之久的彰銀經營權之爭，今日公、民股再度在股東會正面對決，這次股東會彰銀要選出6席一般董事、3席獨立董事，尤其龍巖總裁李世聰退出後，所遺留的1席一般董事也成為財政部為首的泛公股及最大民股台新金爭取的關鍵席次，公股更全面備戰，找來中華郵政助攻，台灣菸酒公司也增加持股，要拚3連霸拿下過半董事席次，雙方也拉攏外資及展開委託書徵求戰，這次改選依舊戰況激烈。確實，今日股東會上雙方支持者在會前就互相嗆聲，股東發言也明顯各有支持對象，董事改選更從上午11時50分一直進行到中午12時35分結束，雖然只徵求5名自願監票員，結果有84名人報名，後來以抽籤決定。而改選結果也出乎市場意料之外，公股只維持原本過半的5席董事，拿下4席一般董事及1席自然人董事，獨董全面失守，反倒台新金多1席，拿下1席自然人董事及3席獨董全包。彰銀董事當選名單，公股陣營當選一般董事包括凌忠嫄、黃瑞沐、蕭家旗、張建一及自然人董事李文雄；台新金僅陳淮舟以自然人身分當選，另3席獨董林重宏、潘榮春、孫致中都是台新推薦名單。市場認為，雖然台新在彰銀已沒有法人代表董事，但因獨董為審計委員會成員，所有議案送交董事會必須先通過審計委員會，如今公股獨董全面失守，未來在董事會影響力大減，也因此表面上公股仍取得過半席次，掌握彰銀經營權，但實質算輸。不過，對於彰銀董事改選結果，財政部發布5點回應，除感謝彰銀廣大股東支持，並表示泛公股仍取得過半，保有彰銀經營權，台新並未支持其股權代表，全數退出董事會，如何要求財政部支持台新集團？如其願意退出經營，財政部給予祝福。財政部還說，台新這次配票策略，原在財政部評估範圍，但因公股有其投票限制，乃以提高普通董事提名因應，順利保有經營權，並提高董監酬勞收入，已儘量維護公股權益。財政部並強調，未來期待與3名獨立董事及自然人董事，能本於於專業立場，共同合作，全力打拼，爭取彰銀最大績效，達到股東、員工、公司三贏。對於選舉結果，台新金也表明立場強調，從2014年喪失對彰銀經營權的這幾年來, 彰銀經營績效不如以往, 也居三商銀之末. 台新希望能夠加強對彰銀監督的力道. 因此, 這次台新都支持獨董候選人。至於這次選舉結果台新多了1席普通董事, 「這是出乎我們的意料之外」 在此也要謝謝所有股東的支持。台新金還說，現在台新在彰銀已沒有法人代表董事了, 期待新當選的這些董事能夠好好的負起經營的責任. 台新身為最大股東, 也希望彰銀經營得越來越好。而依照彰銀過去的慣例, 在改選之後, 會立即由最高票的董事召開第一次董事會來選出常務董事及董事長. 也期待新的董事會盡快依公司章程進行相關改選事宜。