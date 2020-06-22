張清芳前夫宋學仁投資教父　與張忠謀、郭台銘關係友好

歌壇「東方不敗」張清芳與有「投資教父」稱號的夫婿宋學仁宣布離婚，消息傳出震驚演藝圈與商界，因為兩人之前出雙入對、恩愛模樣大家記憶猶新。說起宋學仁來頭不小，他是高盛投資銀行創業130年來第一位台灣籍合夥人，台積電、鴻海、廣達、宏碁等大咖都是客戶，他與張忠謀關係交好，與郭台銘更是好友，去年郭董生日宴上，宋學仁與張清芳還連袂出席。宋學仁身家超過20億元，曾登上富比士排行榜。畢業於台南一中、交大管理科學系，為哈佛大學企業管理碩士，在大學時候就想當投資銀行家，之後果真在金融圈成為傳奇人物，1998年獲高盛證券擢升為合夥人，為高盛創業130年來第一位台灣籍合夥人，之後擔任高盛亞洲區副董事長。宋學仁早期經手的投資案中，最讓人津津樂道的是台積電赴美發行美國存託憑證( ADR)，獲得空前成功，另外宏碁、廣達、鴻海也都因為他眼光精準成為指標發行案，與張忠謀、郭台銘、施振榮、林百里關係友好。2010年他退休後第一次出手，投資新台幣5億元認購京城銀私募案也成為市場熱議焦點。宋學仁個性嚴謹嚴肅且守分寸，雖然因為台積電ADR他與張忠謀關係好友，張忠謀甚至還當過高盛外部董事，但據傳宋本身最不喜歡聽到外傳的「張忠謀只聽宋學仁」等流言蜚語，甚至不喜歡聽到別人叫他「教父」，要求大家不要叫他「教父」。對於張忠謀，宋學仁或許不敢說是好友，但鴻海創辦人郭台銘就是大家熟知的正港好友了！2002年郭台銘父親郭齡瑞葬禮上，宋學仁就帶著還不是「妻子」的張清芳一同出席公祭，之後宋張結婚，郭台銘親自到場祝賀，張清芳甚至牽線劉嘉玲與梁朝偉給郭認識投資電影，卻讓媒體一度誤會郭與劉戀愛中，但烏龍事件影響不了兩家人情誼，後來郭與曾馨瑩結婚時，宋張聯袂出席喜宴。而2006年鴻海公告董事被提名人名單，宋學仁的名字在列，郭台銘就曾說鴻海著眼於未來，希望投資年輕人、投資下一代科技，才邀請宋擔任獨立董事，但以宋的個性，這件事情也是請了很久才成功。宋個性嚴謹，但其實兩家人私交甚篤，曾一起坐飛機到北京看奧運，也曾一起出席張清芳的演唱會，甚至流傳出一張，宋張、郭曾兩對夫婦與李宗盛一起唱卡拉OK的照片。另外，郭台銘出席公開場合時也提到過，他的好朋友宋學仁是投資教父，但宋卻對郭說，「要說到投資第一把交椅，應該是郭的母親初永真才對」，把郭台銘事業有成歸功於他的母親。而去（2019）年郭台銘一度踏上政治路，表姊張忠謀夫人張淑芬操辦郭的生日會，許多重量級政商界人士參與，宋學仁與張清芳當時被目擊一塊兒出席，但如今宋張協議離婚，看來郭台銘今年70大壽宴會上，可能就看不到宋張連袂出席的恩愛景象了。