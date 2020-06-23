鴻海不見瘋狂「粉絲會」　劉揚偉、黃秋蓮台下親民合照

鴻海今（23）日舉行股東會，劉揚偉首次以董事長的身分主持股東會，因為以往都是創辦人郭台銘主持，且場中上演「粉絲見面會」，不過今年場內「很冷靜」，反倒是劉揚偉與總財務長黃秋蓮應小股東要求，開心跟資深小股東阿土伯與股市聞人劉台安合照。劉揚偉雖沒有郭董的霸氣，但溫文儒雅的Style也細心向小股民們解釋疑問。劉揚偉今年首度主持股東會，一開始先向在場小股東介紹自己，說自己跟創辦人郭台銘認識30年，之前自己創業主機板公司併入鴻海，後來做IC設計並進入集團，算算在集團也有12、13個年頭。他也透露郭台銘最近在創業，很忙沒能到場，要特別感謝郭在這段時間的提攜。而看看場內狀況，進行投票時，以往小股東爭相跟郭董合照、簽名、送東西的「粉絲見面會」今年不復存在，反而是劉揚偉與總財務長黃秋蓮應小股東要求，跑到台下跟幾乎年年出席的阿土伯與股市聞人劉台安合照，現場其他人也開心以手機紀錄。鴻海的資深小股東阿土伯，今年同樣出席，只是稍稍來遲，面對媒體詢問滿不滿意這一年來新董事長劉揚偉的表現，他則點點頭沒有說太多，媒體再問打幾分？他回應算是滿意啦、及格啦，且仍對鴻海有信心，認為股價可以到300元。會上阿土伯發言表示，去年郭董要退休，小股東們大家有點擔心，但他認為郭董慧眼識英雄，劉揚偉沒有讓大家失望，加油！他也說，今年郭董應該到場，也給劉鼓勵支持一下。至於股價，之前郭董說過「沒有200元不退休」，阿土伯認為可以到達300元，只是不是現在，還要在場的大家身體都保養好，這樣大家都看的到300元。而劉揚偉也微笑回應，過去創辦人答應小股東們的，他念茲在茲，希望達成大家希望的事情。