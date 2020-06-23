大環境衝擊！小股東質疑毛利率　鴻海：5年內從6變10%

鴻海集團今（23）日舉行股東會，會上小股東質疑代工毛利率低「毛三到四」，鴻海要如何因應？為此，董事長劉揚偉再度強調，這就是為什麼集團要加速轉型升級的原因。目前計畫5年內到2025年，毛利率要從現在的6%提升到10%。至於外界認為鴻海獲利倒退20年，他強調這是大大錯誤，認為是疫情的關係跟經營無關。鴻海這次每股配發現金股利4.2元，擬共配發約新台幣582.24億元，場內有小股東發言，認為疫情之下，其他公司頂多1元、2元，3元以上的很少，但鴻海還能有4元以上的股利，真的要給經營團隊鼓勵。另外，資深小股東阿土伯則說「當然股利多加一點，就很好」。關於小股東提問毛利率的問題，劉揚偉表示集團已經計畫5年內到2025年毛利率要從現在的6%提升到10%，至於要如何達到？就是加速集團「F3.0」轉型節奏，目前集團現況優化預計毛利率只能提升1%，但若數位轉型，那麼第三年就能看到成績，預期5年內毛利率提升到10%。另外，小股東們也擔心新冠肺炎爆發，集團怎麼因應？劉揚偉坦言集團一開始也在摸索，所幸安然度過第一波疫情，包括大陸工廠零感染，且比預期的時間還快復工，並持續關注疫情，到目前為止已經舉行過110多場疫情會議。至於損失確實有，但靠著集團優化轉型，這些損失都會彌補回來，陸續在未來幾季中陸續返還。針對有專家媒體報導，認為鴻海獲利倒退20年，劉揚偉強調這是大大錯誤，他說這是因為疫情的關係跟經營無關，且因為鴻海的因應，使今年第一季表現比預期中好，第一季中有三分之一時間沒有上班但仍有獲利，向現場小股東打強心針。至於疫情、貿易戰，大環境詭譎多變，小股東關心是否分散風險，嘗試到中國大陸以外的東南亞投資？劉揚偉指出，其實一直都有計劃在東南亞設廠，未來大家一定會看到。他也透露未來將舉辦每年一次技術論壇，到時候會把研究院的成果公布，至於技術論壇時間點，大約會在創辦人郭台銘生日10月18日前後。相較過去幾年股東會變嘉年華會，股東有吃有玩，還有郭董「粉絲見面會」，活動延續到中午，甚至中午過後，但今年因為疫情的關係，活動不多、出席股東也不如以往多，進行速度很快，今年鴻海股東會從9點開始，10點42分左右就結束，堪稱近年來最快。