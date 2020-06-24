保險大變革／4大新制7月上路　保費調漲、純儲蓄險消失

面對新制上路對市場的衝擊，全球人壽商品部副總經理鄭中安指出，原則上所有長年期保單在7月1日都會配合預定利率調降而調漲保費，調漲幅度依不同幣別、險別及年期約在10%至30%。此外，壽險門檻法則及宣告利率平穩機制則會儲蓄型，除了費率調漲之外，還會看到商品規格有些許的不同，對於消費者或是業務員來說都有學習及適應的問題，預期對於銷售會有短期影響，中長期來說仍會回歸消費者對於此類商品的需求。

▲7月1日起4項保險新制實施，其中責任準備金利率台幣保單降1碼、美元保單降2碼等，整體保費漲幅約在10%至30%，固定利率型的保單如壽險、意外及健康險將受到衝擊。(圖／NOWnews資料照)

最近碰到保險業務員或銀行理專，大家都說翻忙了，為什麼呢？最主要就是今（ 2020）年7月1日起有4大保險新制上路，包括責任準備金利率調降、調高死亡保障門檻、宣告利率平穩機制及契約服務利潤（CSM）不得低於零，而產學者都認為影響最大的就是責任準金利率調降，長年期保單費率都會調漲，漲幅約在10%至30%不等。此外，台灣民眾、也是政府官員最愛的儲蓄險，雖然不會消失，但因未來儲蓄險要含有一定比例死亡保險，過去「純儲蓄險」將絕跡，許多人也趕在漲價及停售潮前趕搭末班車。為因應全球央行降息，保單責任準備金利率自今年7月1日起將調降，包括新台幣、美元、人民幣、澳幣等全面調降，其中台幣降1碼、即0.25百分點、美元降2碼。錠嵂保經南二營業處區經理李育帆表示，責任準備金利率調降會對保單與保費產生如此大的影響，在於這筆錢這是保險公司預先提存、未來準備支付保戶保險金的費用，利率調降導致保險公司要提存的錢變多，因此保險公司通常會透過調漲保費的方式降低提存的壓力，反向來看，若責任準備金利率調高時，保費通常就會降低。李育帆進一步解釋，基本上，有保單價值準備金的商品，保險公司就要提存責任準備金，因此有保單價值準備金的終身型險種及長年期主附約保單，例如終身壽險、終身健康險、儲蓄險、長年期定期壽險、長年期定期健康險等，都是這次受影響的對象。此外，由於3年期以下新台幣與歐元保單利率甚至下看到零，也讓過去熱門的儲蓄險保單可能絕跡，就算市場仍找得到，保費也比現在貴上5%至30%。除保費變貴，壽險保單須提高保障成分，降低儲蓄比重，即要符合死亡保障最低比率規定，例如被保險人16歲以上、30歲以下，死亡保障比率不得低於190%，即16至30歲最低死亡保障必須為保價金1.9倍；31歲以上至40歲以下降為160%；41歲以上至50歲為140%；51歲以上至60歲為120%；61歲以上至70歲為110%；71歲以上至90歲為102%；90歲以上者必須維持100%，也就是說，直到91歲以後保額才會等於保價金。舉例來說，24歲投保利變壽險，到滿30歲前，死亡保額對應保險價值金都要維持190％，即便儲蓄險的保價金會隨利率每年增值，但再怎麼增加，保額都要是保價金的1.9倍，即保戶繳同樣保費後，分配到保障額度的金額變多、累積到保價金的金額會減少，因此，儲蓄險保單想達到與7月前相同的增值效果，除非拉長繳費年期，否則就得繳更多保費。不僅如此，宣告利率平穩新制明定壽險業「宣告利率」應考量固定收益債券利息收益率，更貼近實際債市利率，也就是說，壽險業者不可為了搶市場，再以遠高於市場水平的「宣告利率」來銷售利變保單。政大風險管理與保險學系教授暨系主任彭金隆表示，這機制就是要壓低「宣告利率」，過去我們對於宣告利率規定較寬鬆，保險公司可按市場競爭條件去調整利率，而「宣告利率」就是一般保戶可以感受到類似當期投資報酬率的概念，但7月後「宣告利率」直接鎖定債券利率，等於就是要讓「宣告利率」下來，把保險當成儲蓄理財的誘因下降，過去想買保險獲得較高報酬的人首當其衝。7月上路的還有保單的合約服務邊際利潤（CSM）不得為負，主要為因應IFRS-17號公報，簡單說，就是所有壽險公司推出的新保單，都不能再賠錢賣，而賣保單不賠錢，不是調漲保費，就是降低保障。南山人壽提到因7月1日責任準備金利率台幣保單降1碼、美元保單降2碼，整體保費漲幅約在10%至20%之間，固定利率型的保單如壽險、意外及健康險將受到衝擊，尤其以長年期健康險商品影響較大。而利變型商品雖保費亦將增加，但可能有增值回饋分享金的優勢（非保證），受到的衝擊應該會小一點，只是為符合新制，相關保險商品須重新設計故將因而停售，接替的新商品各業者將陸續推出。富邦人壽認為調降責任準備金利率會使得利率敏感商品，保費直接調漲，7月起繳費3年（含）內存續期間6年（含）以下的新台幣新契約保單責任準備金利率歸零，此類型商品在無利基礎下，將可能直接消失。國泰人壽也說責任準備金利率調降，多數保障型商品將直接調漲保費，影響較大，傳統理財型商品中，利率變動型商品則可藉由宣告利率減緩影響，但並無特定商品種類因此新制而需停售，僅需調整商品架構後仍可符合新制。除了責任準備金利率調降外，影響較大的還有壽險死亡保障門檻法則，死亡保障的最低門檻從100%調高到190%（依年齡不等）。富邦人壽認為，這會降低保價金累積速度，減低儲蓄比重，讓保險回歸保障本質；宣告利率平穩機制將使利率變動型商品宣告利率更趨保守穩健，而合約服務利益（CSM）不得為負值可確保壽險業穩健發展。新光人壽副總經理林漢維則表示，保險新制上路後，對民眾影響較大就是保費變貴，至於儲蓄險會不會消失？還是會存在，錢總是要有去路，只是因為利率下來，加上死亡保障門檻，未來儲蓄險得多一些保障成分，條件會比以前差，若要拿到以前的報酬，付出的成本會多一些，例如你以前買儲蓄險，RR（內部報酬率）可以有2.5%，之後可能少10至20個BP，約0.1至0.2個百分點，IRR變2.3至2.4%，有的人可能就覺得差很多。兆豐銀行保險代理人處長林春如認為責任準備金利率調降，關係到客戶付的保費及放進去計息的利率，加上這次降幅較先前市場預測高，顯示主管機關對未來利率市場較為保守的態度，之前也傳有大型壽險公司希望一次降足3碼，但考量衝擊可能太大，7月先來一次，預期年底可能還會有一波。而在新的責任準備金利率下，台幣商品和外幣商品的預定利率利差縮窄，加上新制宣告利率貼近債市利率，未來宣告利率反映市場利率現況，短期不易走高。不過，她覺得責任準備金利率的調整，對利變增額型的影響較小，即保價金雖因責任準備金利率調降下跌，差額部分若能由回饋金補上（宣告利率-調降預定利率），整體IRR影響不大，對於固定型和還本型（包含利變）影響較大。此外，即便美元降幅比台幣大依責準金與市場利率相較下，美元的空間仍比台幣來的好，美元的商品在設計上賣相較佳。也因為新制上路後，保單也要調整，甚至因停售潮出現爆單情況。林漢維表示，6月這個月可能會多一點，多少有停售效應，民眾會買且量大的還是儲蓄險較多，當然因疫情影響，加上7月後又要漲價，健康險也有增加。不過，全球人壽副總鄭中安則有不同觀察，因為今年1月1日原本已有一波費率調整，很多民眾當時即已購買相當數額的保險，並沒有看到大的搶購潮。