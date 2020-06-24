保險大變革／該搶嗎？保單大改款倒數　晚買貴1-3成

▲4大保險新制7月上路後，不僅過去比較偏向高利的「純儲蓄險」保單商品消失，保費也將調漲，其中有保單價值準備金的終身型險種及長年期主附約保單，例如終身壽險、終身健康險、儲蓄險、長年期定期壽險、長年期定期健康險等影響最大。（圖／NOWnews資料照）

▲保險新制7月上路，保費將調漲，該不該搶買？兆豐銀行保險代理人處處長林春如提醒先審視自己目前保險缺口，與已擁有的保單規畫是否適配?是否還有不足之處?而不是為買而買。（圖／記者顏真真攝）

▲3大族群保險規畫重點。（資料來源：富邦人壽；製表：記者顏真真）

距離7月1剩不到1周，屆時4大保險新制上路後，不僅「純儲蓄險」將在市場消失，保費將調漲，其中有保單價值準備金的終身型險種及長年期主附約保單，例如終身壽險、終身健康險、儲蓄險、長年期定期壽險、長年期定期健康險等影響最大，保險業務員及銀行理專也接電話接到手軟，民眾主動詢問及投保意願大增，業務員估業績至少增加3成。但在保單改款前，到底該不該跟風搶搭這波停售潮？專家認為還是要回歸需求，若現階段的風險承受能力或保障已足夠，就不需要搶購。這波停售潮到底有多熱？有保險業務員私下透露，業績至少成長3成以上，預期至6月底想買的都會進來搶一波，熱賣險種主要以儲蓄險、年金險及健康險為主，投保年齡最多為40至50歲，主要是馬上就面臨退休問題，有的甚至一次追加6、7張儲蓄險，短、中、長期都有，也有46歲左右的保戶原本1家5口年繳保費已3、500萬元，最近又追加保單，也使得一家人年繳保費逼近8、900萬元。保險業務員表示，雖然目前利率條件已沒過去那麼好，但至少可以先鎖定利率，還有2%、3%，總比之後進入零利率，加上7月後宣告利率會越調越低，若7月後再買，原本可能10年至12年還本，即本金加利息會大於原繳保費，在責任準備金利率調降，壽險保障大幅拉高下，還本速度更慢，存20年可能到第21年才能還本，失去儲蓄的功能。錠嵂保險經紀人公司特許財務規劃師李俊毅也表示，這波真的很多都是保戶主動打電話詢問及投保，但以他的客戶來說，大部分都是買終生型商品為主，主要是終生型7月後保費漲幅較大，像是失能及重大傷病險，當然儲蓄險也有，因可預期原本可能繳完6年還本，之後得等到8至9年才回本，有部分錢拿去買壽險。也因此，他覺得既然大家擔心未來風險之下，尤其重大傷病越趨普及趨勢明顯之下，為何不在保費調漲前就先規畫，尤其是較缺少的部分，就可趁此時補足。去年剛畢業現年23歲的張先生，1月才剛到金融業上班，目前月薪約4萬多，所持有保單除數年前父母幫他買的1張意外險，大部分都在2019年底，即今年初責任準備金利率調降時就投保了，而且都以保障為主的健康險，包括1張實支實付、1張失能險及1張重大傷病險。他表示，由於去年底已確定1月要上班，加上保費將調漲，就趕快先投保，並鎖定健康險，保費1年約繳2萬元左右，若符合失能條件，1個月可拿3萬元，但都是純保障不還本，因試算若要還本，1年保費要近4萬元，財務壓力太大，若等7月後再保，估算保費要多2成。至於七月前還會不會再買？他覺得半年前的需求與現在差不多，沒有需要再補。不過，他目前並沒有儲蓄險，張先生說，主要是才剛開始工作，工作還不穩定，儲蓄險若要發揮儲蓄功能，要放好多年，他不想被綁死，而壽險部分也還沒買，主要是還沒結婚覺得還不算是家庭經濟支柱，等結婚後再說，目前有餘力比較想再買第2張實支實付。錠嵂保險經紀人公司北五營業處經理呂明珊也表示，7月後保費漲較多也代表風險較高，像終生型就符合風險高的險種，如失能險、重大傷病或癌症類型，這3個風險發生後所需醫療照護費用較高，而現在年輕人遇到重大傷病也變多了，在替客戶理賠時就發現罹癌年紀亦年輕化，因此一般她會用「老病殘死」4面向讓保戶思考現階段最需要什麼，前2名就病及殘，病就是擔心就醫能有高醫療品質並快速回到職場，這可以用保險轉嫁，另一個就是發生事情時不希望拖累家人，就需要失能險，而且越年輕保費越便宜。相較保障需求，她覺得社會新鮮人可能還有學貸還要繳，薪水也不高，可能工作2-3年後才會思考如何存錢理財，這時才會想買儲蓄險。全球人壽商品部副總經理鄭中安則說，今年上半年的商品銷售態樣跟去年底差不多，整體市場仍以利變商品為主，其中美元保單受惠於台幣匯率升值賣像較佳；保障型仍以失能扶助險及醫療險為主，其中醫療險因防疫議題又更加引起民眾關注，詢問度最高；投資型商品因目標到期債自2月起業者已不再發行新商品，主要來源為類全委保單，但他也觀察到分期繳投資型商品占率有些微提升，民眾願意以定期定額的方式來分散目前市場波動的風險。至於該不該趁在7月前搶買一波？鄭中安認為保險規畫或是風險預防本來就是一個超前部署的觀念，可趁這次重新檢視自身與家庭的保障需求，或超前部署未來可能的風險變化例如結婚生子，在自已可負擔的預算範圍內，盡量先讓風險高的因子能夠有所保障，例如家庭經濟之柱應優先保障。因此，若目前有保障需求的民眾，建議可在7月1日費率調整前買。兆豐銀行保險代理處處長林春如則說，過往調降責準金消息一出，往往都造成消費者感受到保費即將調漲的壓力，多數抱著不買可惜趕快搶買的心態，但在此也要提醒大家，末班車的笛聲是來提醒大家再次審視自己目前保險的缺口，與已擁有的保單規畫是否適配？是否還有不足之處？而不是為買而買。至於要如何調整？她說因為責準金的調整，都代表保單變貴的訊息，但保單屬於長期資金規畫，未來短期解約多數會造成損失，所以不論是保障險或儲蓄險，前提手上是屬於長期不動的餘錢，再予以考慮增加規畫。若以商品面來看，責任準備金利率的調整對固定型和還本型影響較大，因此，未來市場上固定利率的還本型商品影響較大，因此商品類型也是目前檢視及建議的首選。此外，由於7月之後的改變主要是保障比率提高及宣告利率的限制，她認為目前新台幣兌美元匯率升破30元大關，美元相對便宜，可將美元保單納入資產規畫，不僅可以達到多元配置、分散風險的目的，還能同時兼顧保險保障，而且美元保單還有4大優勢值得留意。她進一步分析，美元保單的利率相對較高，以6月各大壽險公司的宣告利率來看，新台幣變利保單的利率多在2%以下，最低甚至跌破0.5%，反觀美元利變保單，宣告利率則是仍維持在2.6%至3.05％之間，相較起來還是比較誘人。再來，目前新台幣相對強勢，新台幣兌美元匯率來到了2字頭，此時買進美元保單相對是有利時機，加上美元保單的匯兌風險，可以用分期繳納保費來適度分散。她說，每年分期繳交保費，與定期定額投資的概念一樣，可以分散風險、降低匯價換在高點的損失，而美元屬於穩定的國際資產，各國外匯存底、國際流通貨幣，國際貨幣基金的儲備貨幣都是以美元為主，流通性不需要擔心；另外，美國的經濟與政治風險所造成的美元匯率波動，仍然相對其他貨幣穩定。不過，林春如也提醒，民眾在選擇商品時，還是要審視適合自己的商品、多方比較，也應該把國家的政治及經濟變動風險、自身承受匯率風險能力，以及未來是否有外幣需求等因素，納入通盤考量，若購買保險的目的，是想要完成資產保全以及資產傳承的目的，則是需要全盤的考量與規畫，倒不需要急於匆促時間做購買的決定。富邦人壽建議，可依人生不同階段的保障需求進行規畫。就父母替子女投保這部分，根據富邦人壽保戶投保年齡資料顯示，有3成保戶是0至15歲小孩，主要都是父母幫小孩投保，因此聰明的爸媽當然優先規畫醫療險，尤其是兒童抵抗力較弱，可用醫療險來轉嫁就醫、住院的相關花費，而且越早投保保費越便宜，尤其責任準備金利率調降後，終身醫療險保費勢將提高，若預算有限前提下，可搭配保費較低的定期醫療險(保證續保)，以提高保障額度，萬一有住院、手術等狀況，有定期險做為靠山。針對月薪青壯族群，因手上都有多張保單，但買了什麼多半不清楚，富邦人壽建議將保單提供給信任的業務員做保單健檢，隨著進入不同人生階段如換工作、結婚、生小孩，加強階段性保障，建議可透過近年很夯的「零件式保單」組合商品，10年期定期險、保證續保，依個人需求自主搭配補足壽險、意外、住院、手術、癌症、實支實付及失能等不足的保障，用少少的預算拉大保額，符合月薪族喜歡彈性又自主的訴求，滿足生命不同週期提高階段性保障的需求。對於小有積蓄中年族群，富邦人壽保單健檢大數據顯示，在壽險、意外、醫療、長照、養老等5大保障面向中，民眾最缺乏的就是「長照保障」，其中45至65歲中年族群高達86%都無規畫長照保險、缺口最大， 因此建議民眾應趁身體健朗、收入穩定階段，善加選擇長照險與失能扶助險來累積「長照存款」，當因疾病或意外導致失能時，能降低對個人或家庭所帶來的經濟衝擊與照護壓力。另外，也可及早為退休後打造穩定現金流，屆滿退休年齡給付生存金的還本險是不錯選擇，適合退休前重保障、退休後重現金流的現代社會需求。