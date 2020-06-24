保險大變革／保費跳崖　儲蓄險退位、主流商品大洗牌？

▲壽險業109年1至5月保費收入表現。（圖／NOWnews製表 ）

▲壽險業109年1至5月各險別初年度保費收入表現。（圖／NOWnews製表 ）

▲政治大學風險管理與保險學系教授暨系主任彭金隆。（圖／記者顏真真攝）

在年初保單責任準備金利率下調、利變型保單宣告利率走低，加上疫情衝擊、保險新制7月上路，根據壽險公會統計，今（109）年1至5月初年度保費收入較去年同期衰退了4成，傳統型初年度保費收入也年減40.5%，壽險業迎來「保費懸崖」， 產學者也不意外，從整個市場健全度來看，新制調整是不得不做的事，對壽險業亦是改善體質的好機會，可合理訂價、反應市場利率，尤其在類定存保單更難設計及銷售下，可引導壽險銷售保障型保單。業者更預期投資型保單、利變壽險將是下半年保險主流商品，但學者認為附保證給付的投資型保單只會取代一部分儲蓄險，未來自益障型保單，健康險年金險失能險殘扶險長照險一定是未來主流。根據壽險公會統計，今年前5月壽險業總保費收入達1.25兆元，較去年減少12.6%，其中初年度保費收入3253.06億元，年衰退40%，續年度保費收入9275.22億元，較去年則增加4%。若就初年度保費收入各險別分析顯示，壽險占初年度保費收入80%，較去年減少43.7%；傷害險占初年度保費收入1.5%；健康險占初年度保費收入5.4%，較去年增加8.8%；年金險占初年度保費收入13.1%，較去年減少26.4%。由傳統型保險商品的初年度保費收入看來，總計初年度保費收入達2555.57億元元，較去年減少40.5%，其中壽險2178.08億元，較去年減少43.0%；傷害險47.18億元；健康險176.52億元元；年金險153.8億元，較去年度減少40%。壽險公會分析，在保單責任準備金利率下調1碼、利變型保單宣告利率走低，傳統型保單買氣不佳，加上金管會公布宣告利率平穩機制於今年7月實施，明定壽險業宣告利率應考量固定收益債券利息收益率，更貼近實際債市利率，且保單的合約服務邊際利潤（CSM）不得為負，致使傳統型商品銷售力道減弱，今年5月傳統型初年度保費收入相較去年同期減少40.5%。壽險公會認為參考過去SARS經驗（2002/11~2003/7），壽險業界在2002年至2004年間的新契約保費收入仍呈穩定成長趨勢，顯見疫情具短期影響性導致當年度銷售變動，但於疫後銷售仍將回歸基本面，加上疫情也促使民眾對健康議題關注度提高，且台灣處於低率高齡社會環境下，民眾對醫療照護、(類)長照及退休理財等需求仍持續攀升，預期未來壽險業保費收入將會逐步回穩並穩健成長。全球人壽商品部副總經理鄭中安也表示，如果從保費收入來看，儲蓄險商品可能配合這次法令做結構性調整，如果以初年度保費來看，一定會降下來，但就組成成分來看會是好的，例如過去是躉繳，現在可能10年繳，雖然初年度保費是下降，對保險公司貢獻度其實是拉高。因此，他看這波調整倒不是那麼悲觀，就短期來看，若大家只是聚焦在當年度初年度保費收入，那絕對是衰退，「保費懸崖」會有，但若看中長期，期繳商品變多，代表以總保費數字來看，反而會有源源不絕保費或業務進行，加上這波調整期對保險公司經營體質可改善，若看未來3至5年，這次調整反而是給壽險業改善體質滿好的機會，體質改善不見得是壞事，若這些錢都導入期繳商品反而對保險公司是好事。至於新制上路後，保險主力商品是否也會大洗牌？鄭中安分析因應低利率趨勢及人口結構高齡化的轉變，過去幾年台灣市場儲蓄型保險已開始朝長年期、退休規畫訴求來發展，另外銀髮醫療、照護也成為民眾最關心的議題。隨著7月新制實施，壽險保障成分提高，利變型保單本身的市場定位沒有改變，預期短期銷售會有影響，但中長期來說仍會回歸消費者對於此類商品的需求，尤其利變型保單因為有宣告利率，相較於非利變型保單來說仍具有宣告利率彈性調整的優勢，有能反應市場利率變動而進可攻退可守的性質，較能滿足以中長期退休規畫資產累積為訴求的民眾需求。下半年隨著疫情控制及對經濟的影響穩定後，加上7月1傳統儲蓄型保單相關法令變嚴格，鄭中安認為投資型保單業績可望回溫，市場應會持續發展連結類全委或投資標的平台型的投資型保單。另外，在市場利率持續探底的趨勢下，提供附保證給付的投資型保單也會逐漸受到市場青睞，而且有別於過去投資型保單清一色都是以躉繳為主，因應近期資本市場波動劇烈，以期繳方式定期定額投入是相對穩健的做法，預期期繳投資型保單也會開始受到市場青睞。國泰人壽也認為因應目前疫情尚未解除，基本醫療保障仍為市場關注商品，而壽險門檻法則實施下，將會降低理財型商品儲蓄成分並提升死亡給付比重，回歸保險保障本質，惟在低利率環境下，市場仍以利率變動型商品為主流，透過宣告利率機制，提供客戶適度參與市場機會，並在累積一定期間後之收益可優於市場利率，故未來仍將是民眾資產規畫的好工具。富邦人壽歸納類全委投資型商品，提供優質且專業的投資兼顧保險管道，預期將受到保戶歡迎；另附保證給付投資型商品，搭配月提解，亦可滿足退休族群生活需求。此外，短期間內，利變型商品在宣告回饋及兼顧保障下，預期仍將是保戶的首選商品，而疫情影響下，民眾健康管理風險意識提升，健康險保障需求將提升，還有具外溢效果商品，可藉由自身健康管理達到保費折扣效果。政大風險管理與保險學教授暨系主任彭金隆則指出，未來市場保單走向很難由需求面主導，供給面會朝政策方向走，強化保障範圍是必然要做的，雖然短期仍很難取代掉所有儲蓄險及靠投資利得來獲利的模式，但壽險業也慢慢知道不能過度倚重這個，開始要賣其他險種，「未來產品多元化是可預期」，例如投資型保單也賣一點，畢竟沒有匯率及投資風險，因為轉嫁給客人，但會有商譽風險。在保障型商品部分，彭金隆進一步表示，由於死亡與失能這在台灣已有點飽和，發展量也有限，反而「自益型」保險可能成為未來主流，即受益人就是自己，尤其台灣人口高齡化及少子化，因此回頭顧好自己更重要，而自益型保障型保單像是健康險、年金險、失能險、殘扶險及長照險等，一定是未來主流。至於投資型保單是否會取代儲蓄險？彭金隆認為會買儲蓄險的人都是極端保守的人，況且投資型保單早已存在，儲蓄險與投資保單兩個屬性完全不同，若市場有意引導到投資型保單，反而要更小心，畢竟投資型保單客戶要自負投資風險，買類定存保單的這些極度保守的人會買投資型保單，可能就是市場上的勸誘，也是很多紛糾的來源，保險公司也知道這一點，因此很多公司開始強化化GMXB的產品，即附保證給付的投資型保險商品。彭金隆說，由於投資型商品是客戶自負盈虧，很多人不喜歡，因此保險公司投其所好，買投資型商品如變額年金，就加保證死亡給付、因此已不是傳統投資型商品，確實這類商品有可能取代一部分儲蓄險，但像這種另類投資型商品，保險公司要承擔額外風險，其實量也有限，若真的要用投資型商品取代一部分儲蓄險，真的要非常小心，畢竟兩者屬性是完全不同。