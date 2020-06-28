台股六月天資金回籠　端午過後多頭格局延續Q3？

台股6月走出疫情陰霾，除了全球主要國家解封帶動景氣復甦，台股進入除息旺季，加上台灣股利率超過4%，吸引外資資金轉賣為買，也提振台股表現。展望未來短期台股表現，專家認為多頭格局有望延續整個第三季，第四季接近美國大選，盤勢難免會受影響，至於疫情考量全球對防疫有所提升，需關注但不必恐慌，建議擁抱強勢股、逢低承接加碼、長線布局仍是較佳的策略。國泰投信表示，台灣防疫相較他國來得佳，加上台股股利率超過4%居全球之冠，吸引外資目光，高殖利率股更成為這波資金回籠的青睞標的，惟需留意近日美國、中國大陸疫情有再度升溫跡象，加上下半年有中美貿易戰及美國總統大選等政經局勢變數，台股今年維持高波動的可能性高。國泰投信總經理張雍川認為，金融市場變動難料，加上當前全市場進入大波動時代，要想安心抱股，享受長線投資帶來的複利效果，投資光聚焦低波動股票還不夠，還需加上高股息作為雙重防護。而以數據來看，根據Bloomberg資料顯示，觀察過去金融海嘯後5年(2009/9~2014/12)，台股呈現大箱型區間震盪，這段期間若選擇投資高息低波股票，其報酬率達102%，明顯勝出台灣加權指數的上漲58%。張雍川認為，今台股又進入大波動年代，高息低波股有望讓資產更具防護力。元大投信也指出，台股兼具高修復力與高息兩大優勢，向來是國人的退休理財標的首選之一，精選龍頭、高股息之優質企業，組合成一籃子股票，不僅符合退休族的理財需求，更能達到分散風險，因此相當受到退休族青睞。至於無理財經驗的新手，元大投信表示其實投資並沒有想像中的難，即便是收入不高的理財新手，儘管無暇盯盤、研究財報，但只要從熱門投資標的中，依照自身風險承受度與需求選擇，並透過定期定額的方式，堅持不中斷、不停扣，即可輕鬆開啟退休理財的第一步。只是元大投信也提醒，任何投資都有其風險，基金商品雖可透過分散標的來分散風險，但不代表不具風險，且任何金融市場都不可能只漲不跌，投資人應謹慎評估。而台股配息主要集中於每年之第三季，部分基金首次配息將落於10月，投資人可以透過定時定額的方式累積投資單位數，參與今年台股投資標的配發股息之機會。而針對近期台股展望，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，在資金充沛的大環境下，具備成長性、具能見度的強勢股，尤其是科技板塊，且台美科技股是連動性大，明顯受到青睞，部分受惠疫情改變產業成長趨勢的傳產股，亦有表現空間；而這些強勢股在趨勢、成長利基下，後市有望持續受惠資金效應的推波助瀾。在策略上，廖哲宏表示，由於市場氛圍仍持續偏多，現階段市場預期多頭格局有望延續整個第三季，第四季則是因為時序上接近美國大選，盤勢難免受大選一、兩個月前的美股波動而起伏，但在大方向上，市場正向看待成長契機仍不變，所以擁抱強勢股、逢低承接加碼、長線布局仍是較佳的策略。另外，全球二次疫情發展與總經復甦數據為未來首要觀察指標，值得關注的是，在二次疫情上考量全球對疫情已有一定了解且防疫概念亦有提升，需密切關注、但無須恐慌。產業部分，中國信託台灣活力基金經理人周俊宏指出，由於聯準會支持經濟立場堅定，資金行情仍將持續發酵，拉回就是買點。目前相對看好高速傳輸、MINI-LED與解封概念股像是腳踏車、觀光等、及後華為時代的IC設計潛力受惠族群。周俊宏指出，LED產業過往由於中國大陸廠商崛起，供過於求又削價競爭，使台灣LED產業長年低落，但近年產業結構改善，Mini LED技術複雜、毛利較高，相較OLED壽命、亮度、耗電表現都更加，雖然目前價格較高，但蘋果平板、筆電已率先採用，未來隨著越來越多廠商投入，Mini LED均價有望拉低，使用更普及，預料拉貨效應將拉抬整體產業表現。另外，日前 (17日)美國國務卿蓬佩奧和中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪於美國夏威夷密談7小時，會後雙方關係尚稱平和，預料情勢將往正向發展。然而，同一時間，美國對華為限制仍多，「後華為時代」來臨，有望加速台廠IC設計產業發展。