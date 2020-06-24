台股「變」是常態！黃天牧明年推造市制度救殭屍股　

在金管會取消台股限空令後，國安基金也將於7月開會，是否退場受關注，尤其在國際金融情勢仍動盪之下，投資人也擔台股也會受影響。對此，金管會主委黃天牧今（24）日接受媒體聯訪時表示，台股「變」是常態，所以黑天鵝、灰犀牛其實都還是會發生，重點要確認市場有足夠韌性，他對台股相當有信心，基本面是好的，所以他不擔心。此外，他也透露7月會公布台股IPO「寬容措施」，同時為解決財務體質佳、但欠缺流動性的「殭屍股」，將於明年6月推動造市制度。黃天牧表示，股市波動是正常的，本來外在政治、經濟、金融環境都是不斷在變動，「變」是常態，所以黑天鵝、灰犀牛其實都還是會發生，重點是如何確認金融機構及市場有足夠韌性，這也是為何他特別強調對金融監理的期待。他說，台灣資本市場走了幾十年，其實投資人也相對成熟，1700多家上櫃公司不論是在公司治理、內控或基本面、殖利率亦是有目共睹，所以他對台股相當有信心，既然有信心就表示就算有波動，最後還是回歸基本面，「我不太擔心短期因消息面或外在變動產生的波動」，這是本來就是要去面對，但台股基本面是好的，「所以我不擔心」。證期局長張振山也提到，若仔細看國內市場，有時人家說「危機就是轉機」，甚至會發現全球市場在變動時，也許就是我們的機會，雖然最近國外還是有第2波疫情，國內市場相對穩定，除基本面相當不錯，從最近交易量也可看出，雖然外資會賣出，但近3個月台股交易日平均都在成長，4月1600多億元，5月1700多億，6月上半月1900多億元，昨日更有2000億元，顯示市場若穩定，投資人有信心，基本面又有好，其實也不用過度擔心國際市場的衝擊，因為本身就有足夠能力抵抗外圍黑天鵝、灰犀牛，「我們對市場是很有信心的」。此外，根據金管會統計，台灣跟全球主要市場股價指數相比，台股今年以來跌幅3.21%，同期間，日股跌幅4.68%、港股跌11.64%、美國道瓊跌8.35%、新加坡海峽指數跌18.24%，顯示台股相對穩定，僅略低於上海綜合指數跌2.61%、韓股跌3.02%，唯獨深圳成指逆勢上揚13.07%。雖然限空令已解除，但黃天牧也強調，金管會仍會持續關注國際疫情控制、政經情勢發展及金融市場穩定情況，若有非理性下跌情事，金管會將適時進行評估及應變。不過，今年台股IPO（首次公開募股）家數至今只有9家，距離金管會訂的目標52家有段差距，對此，黃天牧透露金管會將於7月公布「IPO寬容措施」，包括從寬認定10月以後申請IPO的企業，可從半年報改為檢視最近一期7至9月的季報及重新檢討外國企業來台IPO條件等。他強調雖然不敢說年底可以達到52家的目標，但希望可以緩解疫情對企業上市櫃掛牌的衝擊。除了「IPO寬容措施」之外，針對台股財務體質佳、但欠缺流動性的「殭屍股」，將祭出強化股市造市制度，預計明年6月完成。張振山說明，其實2年前已針對體質不佳的雞蛋水餃股祭出強制下市機制，但目前市場仍有很多體質好、交易量很少的所謂「殭屍股」，金管會將推動造市者流動性制度，屆時企業在計畫書中要提供財務性、流動性周轉率等指標，藉以判斷是否符合造市之標的。張振山強調，台股有很多企業體質不錯，但流動性不佳、股價委屈，需要券商擔任造市者，發動、掛出應買或應賣價格，創造交易量，金管會會祭出獎勵措施，例如交易所收的規費減免等，以鼓勵券商擔任造市者的角色。