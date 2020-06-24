蝦皮購物推「蝦皮電子」　打造後疫情時代線上零售新型態

面對後疫情時代，消費者購物行為移轉到線上，為幫助3C家電品牌提升線上業績，蝦皮購物宣布，全面升級3C電器城推出「蝦皮電子」，不只享有百大國際品牌原廠保固，在消暑家電旺季6月26日至8月3日展開長達一個月的「蝦電月」活動，祭出爆品天天市場最低價。更效法實體3C通路推出「3C會員招待會」，上傳實體3C會員卡，即可享200元購物金回饋，此外，還可搭配順發3C、神腦生活「線上買、線下服務」，不用擔心售後教學或維修問題。當炎炎夏日，想買3C家電免出門，在「蝦皮電子」購物就可享有保障！



疫情帶動消費型態全面走向線上，讓實體零售加速展開數位轉型，線上線下共融的購物體驗將成為新焦點。蝦皮購物表示，後疫情時代，消費者享受過方便的網購體驗並建立習慣後，零售往線上傾斜已是不可逆的趨勢。蝦皮購物為幫助品牌搶攻消費者心佔，不但推出「品牌旗艦店」全新識別，強打高品質的品牌億萬補貼優惠；更抓準用戶在實體具明確購物標的消費習慣，開設「蝦皮電子」線上賣場，滿足3C家電網購需求，創造線上線下共融的購物體驗。



過往消費者對於線上購買3C家電較有疑慮，擔心沒有保障、保固資訊不明確、不易退換貨等問題，但據經濟部最新數據顯示，線上購買3C家電早已成趨勢，而疫情更加速全民網購常態的生成。統計今年上半年，站上家電銷量較去年同期成長近1倍，而萬元以上高單價家電更增加4成。平台業者也因勢重磅推出「蝦皮電子」，強打百大國際品牌原廠保固，包含ASUS、Dyson、HITACHI、Samsung等知名品牌，再加上天天祭出價值上萬的品牌購物金，大幅消弭消費者疑慮，提供保障及優惠兼具的全方位服務。



為慶祝「蝦電月」盛大開幕，自6月26日起，蝦皮電子每天將推出「天天一爆品」保證市場最低價，0點限量開搶！特殺品清單也搶先曝光，包括：SAMSUNG Galaxy M11、微星 OPTIX 曲面電競螢幕、ACER SF314 輕薄獨顯混碟等最低49折。此外，也效法實體電子通路打造「3C會員招待會」（6/26-7/2），除了豪灑千元神券外，還大方祭出1折超夯爆品，包括：AirPods Pro活動價799元、Panasonic 11公升除濕機、MSI 微星 DS501 玩家級 電競耳機下殺超低價。為帶給用戶最佳的購物體驗，此次更與順發3C與神腦生活攜手合作，推出實體店的售後服務，凡於6月29日順發3C日或6月30日神腦生活日購買商品，即可享有實體門市免費維修服務及保固！



平台業者規劃蝦電月，並提供首波「3C會員招待會」，號召消費者享好禮，針對新使用者，業者提供第一重「新粉禮」，只要是近3個月內未曾於商城「手機平板與周邊」、「家電影音」、「3C與筆電」三大類別下單的用戶，即可享大禮抽獎資格，單筆訂單滿2,000元即可登記抽訂單全額免費。





此外，針對既有的消費者，平台也提供第二重「鐵粉禮」，於活動期間推出「3C家電鐵粉黑卡」，針對當年度累積消費金額前10,000名的消費者，即可獲得近萬元的折扣碼，此外，還可擁有活動價搶先看的VIP資格。





最後，針對習慣在實體通路購買商品的消費者，業者更推出第三重的「轉粉禮」，於活動期間內上傳實體通路會員卡，即可獲得限量200元購物金，搶攻實體市場，讓消費者體驗無痛轉型購物渠道。



此外，本次平台業者也搭配指定銀行卡與優惠券，提供享折扣外最高還可再折4,000元。蝦皮購物更推薦Acer Swift 5 14吋筆電現折近6000元，搭配星展銀行信用卡及整點瘋搶的優惠券，最低26,900元即可帶走，現省近一萬元。平台業者振興經濟不落人後，更要讓消費者買到賺到。



