金管會主委黃天牧理財方式公開　籲年輕人可善用定期定額

金管會鼓勵年輕人理財，10月26日更將推出盤中零股交易，增加年輕人投資台股意願，只是大家也好奇新任金管會主委黃天牧如何理財？他今（24）日接受媒體聯訪時透露，大部分還是存款，保險及基金也有，股票剩下一點點最近已賣掉。他也坦言「我的理財能力不好」，即便在這行業，自己沒特別注意理財，但隨著高齡社會來臨，他鼓勵年輕人重視理財，趁年輕量力而為且分階段理財。談到自己的理財方式，黃天牧先是笑著說過幾個月就知道了，因為要申報，但他也坦言：「我的理財能力不好」，即便在這行業，自己也沒特別注意理財，大部分還是存款及外幣，保險也有，基金也有一點點，股票民國70幾年時買的剩下一點點，因為要申報最近都賣掉了，都是一些小股票。雖然自己理財能力不好，但黃天牧鼓勵年輕人要重視理財，因為現在高齡社會，每個人應該趁年輕時為未來中老年經濟生活做好準備，只是理財也要量力而為，在不同階段做不同規畫，就跟保險一樣，踏出社會需要什麼保險？結婚之後需要什麼保險？中老年又需要什麼保險，他覺得就是量力而為審慎去處理。黃天牧強調做為金融主管機關，在金融教育上要提供年輕人適當的管道認識理財的重要性，另一方面金融監理機關也要督促金融機構提供適合年輕人經濟能力所能投資的商品，像是基富通平台，每月最低只要3千元即可開始投資，也就是定期定額投資，保險部分，投資型年金也可採用定期定額方式。保險局長施瓊華補充表示最近將開放電子商務販售連結基金的投資型年金，這也是首次將投資型保險商品拿到網路上來賣，可透過定期定額的方式，即按月繳費來累積退休金，對年輕人來說，是一個很好的投資方式，透過紀律性投資讓自己不要隨市場波動，從少額金額慢慢累積。此外，證期局長張振山也提到零股交易將在今年10月26日上路，在推動之初，有意願參與的券商約僅10家，但近期第2輪清查後發現券商參與度很高，加起來市占超過94%，意味著大家認為年輕人、小資族對零股交易參與度很高，加上成本不用很高，年輕族群即可參與分享資本市場成長。