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快訊／還有希望！威力彩頭獎又沒人中　下期獎金上看11億

編輯林莞茜/綜合報導-2020-06-25 22:01:27
▲威力彩頭獎連39槓！下期獎金上看11億。（圖／NOWnews資料照，記者顏真真攝）
威力彩頭獎又摃龜！台灣彩券今（25）日晚間開獎，本期頭獎仍未開出，已連39槓，連槓期數為第三屆以來第4高，台灣彩券預估下期（6月29日）銷售3億元，頭獎累積金額上看11億元，如1注獨得，單注獎金將為今年最高、第四屆以來第8高。

第109000051期的威力彩今晚開獎，開出的第一區獎號為15、17、22、24、27、36，第二區為06，累積獎金總額10億7680萬1277元。

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