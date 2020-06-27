經濟重啟沒信心、美股重挫逾730點　台股剉咧等？

台灣端午連假休市，但美股因為疫情疑慮大跌。由於26日美國新冠肺炎確診數創單日新高紀錄，使市場對於前景憂心，美股四大指數全面收黑，其中道瓊跌逾730點，跌幅2.8%，台股剉咧等？專家指出，震盪難免但各國央行財政政策以及貨幣政策雙管齊下，造就資金充沛，以及明確的需求趨勢都對台股形成重要支撐。美國日前單日新增確診數刷新高紀錄達39,972例、近4萬人，使得美國德州取消重啟計畫，佛州、舊金山禁止酒吧內用，也暫緩開放美髮與理髮事業。媒體指出，儘管紐約州部分熱點疫情已受控，但其他20多州的感染人數仍持續飆升，尤其是在南部和西部。市場擔心美國經濟重啟計畫又要暫緩，瀰漫不安氣氛，尤其日前英國批准中國大陸華為10億英鎊研究設施後，美國又向華為發出新警告，希望盟國評估允許華為對於資安上的影響，種種都使美股道瓊26日指數下跌730.05點，跌幅2.84%，收25,015.55點。標普500指數則跌74.71點，跌2.42 %，收3,009.05點；那斯達克指數下跌259.78點，或2.59 %，收9,757.22點；費城半導體指數下跌39.13點，或2.0%，收1,921.92點。外界認為，美股跌深，台股可能剉咧等，不過也有專家認為震盪難免，只是也有機會。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，受到疫情影響，今年以來，各國GDP預估紛紛下修，然而隨著解除封城，需求逐步回溫，對供應鏈斷鍊的影響也逐漸減少。尤其，各國央行財政政策以及貨幣政策雙管齊下，造就資金充沛，對台股形成重要支撐。廖哲宏也說，像是中國大陸推動新基建，推升了5G以及資訊網路等強化加強，帶動了科技產業的成長引擎，台灣7月將推動三倍券，都將帶動國內消費商機。廖哲宏表示，儘管疫情以及華為禁令造成部分不確定，然而仍有許多明確的成長機會可以帶動產業以及企業獲利成長，如需求持續攀升的5G手機，搭載率提升的mini-LED，這些都將帶動台灣半導體產業市占率提升的機會。凱基開創基金經理人顏克丞則表示，自全球新冠肺炎疫情達至高峰後，外資便加速回流台股資產，儘管投資信心一度受到美中貿易戰重啟而受阻，但由於台灣上市櫃公司獲利表現亮麗，且電子業下半年傳統旺季將屆，預期外資回流態勢可望延續一段時間。