台中市府第三度稽查中火　台電：放過電廠員工一馬

中火2號機組24日晚間點火啟動，引發社會各界熱議，台中市環保局今（27）日第三度前往稽查，表示收集相關資料將依空汙法，最高可裁罰2000萬元，預估下周進行行政程序，將台電負責人函送偵辦。為此，台電再度向市府喊話，認為機組合格合法運轉沒有問題，要市府放過電廠員工與公務員一馬，專心維護機組正常運轉。中火點火啟動後，台中市政府不斷表現出強硬態度，台中市環保局繼前晚、昨天下午稽查後，今日第三度前往現場稽查。台中市副市長黃國榮指出，中火2號機今日投煤量每小時230噸，達裝置量95%，強調重新投入發電是違法的，將收集相關資料、證據，依空汙法，最高裁罰2000萬元，預計下周進入行政程序，將台電負責人函送偵辦。為此，台電也發出新聞稿指出，夏季用電尖峰已經來臨，預估今年夏季尖峰更可達3791 萬瓩。再加上台中電廠1號機需利用端午節連假停機檢修，其他電廠部分燃氣機組則為因應秋冬空污季優先調度的需求，也需利用夏季大修，因此需要台中電廠2號機加入供電行列，以度過夏季用電尖峰。台電也說，中火除滿足全民用電，也提供台中市經濟發展、工商建設，以及市民生活所需的電力，更何況近年來台中市工商建設快速發展，用電需求也明顯攀升。5年來增加20%，已超過台中電廠的發電量，中火2號機需要加入供電行列。台電提出數據，表示去（2019）年中部地區，包括苗栗、台中、彰化、南投及雲林等縣市，超過8成的時間用電量已須仰賴外援。僅不到2成的時間境內電力設施所發電量足夠自己使用。至於中火2號機啟動的合法性，台電再次強調，環保署已經撤銷市府將機組廢證的裁罰處分後，機組可以原許可證條件操作，因此機組運轉合乎法律規定。呼籲台中市府，機組合法運轉沒有問題，市府可以放過電廠員工與市府公務員一馬，讓電廠人員能專心維護機組正常運轉，市府公務員能專心市政，大家一起為穩定供電與環境保護來努力。針對2號機的合法性，台中市府認為2號機沒有操作許可，啟動就違反空汙法，最高可處2000萬元。台中市長盧秀燕25日指出，台電偷襲台中人，企圖違法開機，市府在半年前已經依法撤銷2、3號機組的執照，如果啟動就是違法，並指環保署官官相護，國營事業帶頭違法，市府不會妥協。