夏缺電？台電：2、3號機組加入行列　備轉容量率10%以上

端午連假期間，中火2號機組啟動，台中市政府三度稽查喊開罰，甚至要函送負責人，預計本周進行相關行政程序。而台電董事長楊偉甫今（29）日上午親上火線舉行記者會說明，而同一時間大家也關注今年夏天七、八月用電高峰備轉容量率如何？會不會有缺電危機？中火3號機組是否加入供電行列？台電董事長楊偉甫指出，中火與台中市政府爭議，事件延燒一年，演變為政治事件，這是台電所不樂見的。針對台中市政府的態度，他說他生涯上從來沒有見到過，有哪一個單位可以自行認定中央主管機關的處分無效。最後更說如果市政府一定要入人於罪，他願意承擔所有的責任，無法接受台中市政府移送任何一位台電員工。至於民眾關心今年夏季是否有缺電危機？台電董事長楊偉甫表示，中火2號機啟動是為了穩定供電，其實用電需求在端午連假是比較低的，但端午啟動進行調校，是為了確保七、八月用電高峰能做好支援準備，而目前台電也承諾在夏季期間，中火最多只會開9部機組，目前作為都是為了供電穩定在調度上的需要。楊偉甫指出，在夏季高溫運轉的狀況下，各機組偶爾會有故障的狀態，所以備援的機組一定要準備好，這也是為什麼台電要在這時候做好準備。將2號機做好準備，加入供電的行列，所以目前並沒有缺電的問題，而是讓健康的機組都可以做好準備。至於七、八月用電高峰，備轉容量要怎麼調度？楊偉甫指出，這幾日高溫，台電備轉容量率維持在10%到11%，主要原因是台電有充分的備援機組可調度，也盡量使用狀況良好的機組，讓燃煤跟燃氣機組做最適當的調配。而台電預估，今年七、八月用電量最高可能達到3791萬瓩，以現在機組的狀況，尤其2、3號機組進入供電行列後，維持中火不超過9部機組運轉下，仍然可以維持供電穩定，換句話說備轉容量率仍會超過10%。中火調度上限是9部機組，以今天為例，現在是7部多在運轉，未來這個原則不會改變，9部機為上限，如果3號機需要，就會進行測試，但調度原則是，其他機組就會減少甚至停下來。楊偉甫認為台電依法守法、兼顧民眾用電需求，做最適當的調度是正確的，台電並沒有錯，所以願意負起最大的責任，他認為法律是保障守法的人，依法行政是台電的責任也是靠山，未來調查過程願意公開接受司法的調查，他深信台電沒有違反相關法令。