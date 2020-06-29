31萬人忘了報稅？所得稅申報明最後一天

財政部表示，截至昨（28）日為止，綜合所得稅結算申報已申報總數達595萬件，約占應申報件數95%，意即還有31萬人尚未申報。財政部提醒民眾，明天是最後一天，尚未申報的民眾可利用網路申報。財政部表示，綜合所得稅完成申報595萬件（約占全部應申報件數之95%），其中採用稅額試算件數215萬件，採網路申報件數373萬件，兩者合計件數588萬件占已申報件數之98.7%。另外，營利事業所得稅已完成結算申報93萬件(約占全部應申報件數之98.7%)，107年度未分配盈餘申報57萬件財政部表示，108年度所得稅結算申報截止日為6月30日，為了方便民眾辦理申報，各地區國稅局明天中午加班提供申報收件及查詢所得、扣除額資料服務，明日服務時間延長至當日晚間7時；利用網路申報的民眾，在明日24時前任何時間均可上網申報。財政部呼籲尚未申報的民眾把握最後2天利用網路申報（含稅額試算線上或電話語音回復），退稅案件可於今年7月31日退稅。財政部進一步指出，因應新冠肺炎疫情，108年度綜合所得稅結算申報第1批退稅案件，將提前1個月於明日（6月30日）退稅，經該部各地區國稅局統計，108年度綜合所得稅結算申報第1批退稅件數〔適用範圍為今年6月1日前採網路申報、稅額試算線上或電話語音回復、5月11日前向戶籍地國稅局以紙本申報（包括人工、二維條碼及稅額試算書面回復）的案件〕計221萬件，退稅金額新臺幣351億元；其中採用直撥退稅件數為215萬件，退稅金額344億元；採用憑單退稅件數為6萬件，退稅金額7億元，有助納稅義務人於疫情期間靈活運用資金，減輕民眾經濟壓力。