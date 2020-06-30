大同股東會「林郭下台」爆衝突　人群欲衝破黑衣保安人牆

▲大同股東會今（30）日登場，一早場外就聚集「黑衣人」保安大隊。(圖／讀者提供)

▲大同股東會今（30）日登場，場內不斷有股東大喊「林郭下台」，而會場也派出十排黑衣保鑣戒備，主席台前還有一大片防護透明隔層。(圖／讀者提供)

▲大同股東會今（30）日登場，場內股東們舉起布條抗議。(圖／讀者提供)

大同股東會今（30）日登場，一早場外就聚集「黑衣人」保安大隊，但場外抗議公司經營不善的人不少，包括工會也高舉標語「反對政客、拒絕中資」互嗆。但有小股東表示，部分自然人跟法人竟然都拿不到票，無法在場投票，根本是公司的奧步。而9點股東會開始，場內不斷大喊「林郭下台」，人群一度想要衝破擋在主席台前的黑衣人牆、場面混亂。大同股東會今日登場，將進行董事改選，市場派提前部署前一天下午2點就到大同公司門口排隊，大同工會也在場外抗議，高舉「反對政客、拒絕中資」標舉互嗆，而公司則是一大早就派出超過百名的黑衣人進駐場內外維持秩序。而市場派則表示，報到時發現約有26000張股票投票權遭刪除。另外，資深媒體人蔡玉真則以股東身分來到現場直播，場內外全程紀錄。7點半過後開放入場，她對直播觀眾表示，「我昨天下午2點就排隊了，是第一個，我們來看看等下場內會剩下幾個座位」，結果還沒入場就有股東大喊「為什麼沒有票？」一旁大同律師則說「依法行政」。最後蔡玉真進入會場卻發現上百個座位，只剩下零星個位數座位，讓她氣到大罵「這是什麼公司？」，直到9點股東會開始，進入會場的小股東們鼓譟大喊「林郭下台」，還一度想要衝破擋在主席台前的黑衣人牆，現場相當混亂，不過公司派出的黑衣人多達十排戒備，會議持續進行。而此次參選獨董的前立委黃國昌也在會場直播，他說這比想像中的大同股東會還可怕、還誇張，完全看不到主席台，但他也強調，這顯示公司治理是最重要的，否則小股東就會起身抗議。而會場投保中心代表律師林俊宏則發言，對大同處置表達三個異議，要求依法列入會議紀錄，否則對小股東不公。投保中心此次派出6人出席股東會，並表示原不涉入公司董監改選，但若股東會涉有相關違法情事致影響股東權益，那麼將於會中適時表示意見。而關於媒體報導大同提告8家外資保管銀行和證券投資專戶（總計持有大同股權約20.55%），主張涉及違法陸資事。投保中心表示各該外資專戶有無中資疑慮，應由政府機關認定，目前相關單位刻正調查確認中，而股東權益之行使，包括參與股東會、行使表決權等，均不應受到阻礙。另外，關於部分股東無法取得投票，據悉是利用公司法180條，去除「違法股東」的表決權，但股東們有疑慮，一切規則都是公司自訂，況且股東是否有表決權，應是公司法179條規定，被刪除的股東票應該並沒有問題，質疑大同公司違法亂紀。