5G開台電信族群創波段新高　網通、5G概念股上演慶祝行情

中華電信、台灣大哥大今（30）日舉行5G啟用典禮，遠傳5G啟用也將於7月3日展開，帶動電信族群再創波段新高，而總統蔡英文出席中華電典禮時提到，4年內將投入200億資金在5G基礎建設布署上，因此網通族群與台灣5G概念股，都紛紛上演慶祝行情、一片紅通通。中華電信上午5G啟用典禮上宣告，台灣走入全球5G網路的「前前段班」，與美、日、韓等國一同邁向5G科技新紀元。中華電信指出，目前已在國內建設2000座5G基地台，遍布全台22縣市，涵蓋全台重要商圈、50所大專院校以及各大交通樞紐，更以理論峰值下載速率2Gpbs的網速，引領產業與消費者共創美好的科技生活。至於民眾最關心的5G資費方案，中華電提供8種資費級距，包含月繳599、799、999、1199、1399、1599、1799、2699元等。也推出「早鳥優惠」，月繳599到1199元即享「行動上網雙倍送」、月繳1399以上享「行動上網吃到飽」、月繳1599元以上可享「流量轉贈」及「5G應用服務加購優惠價」。至於台灣大資費與中華電如出一轍，同樣有月租599到2699元等8種的資費方案，其中月付999可享60GB高速上網、月付1399即可5G高速吃到飽。再加上總統蔡英文出席中華電典禮時也表示，4年內將投入200億資金在5G基礎建設布署上，因此相關股價紅通通。電信族群包括亞太電收在漲停約7.89元的位置、台灣大漲1.84%，來到110.5元、中華電漲1.7%，來到117元。遠傳5G也將在7月3日開台，今日漲0.89%，收在68元。其他網通與台灣5G概念股也紅通通，像是譁裕、新復興、宏達電、台揚奔漲停，台通、正文、華星光漲幅也有5%到6%以上。