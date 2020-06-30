大同公司派大獲全勝　黃國昌痛批：違法作票又黑暗又可恥

大同股東會今（30）日進行董事改選，最後投票結果公佈，由大同董事長林郭文艷為首的公司派大獲全勝，9席全拿下；代表市場派參選獨立董事的前時代力量立委黃國昌痛批「這是台灣資本市場上既黑暗又可恥的一頁」。黃國昌在臉書上表示，一開始看見自己在電子投票中，得到高達18億7732萬6662選舉權數（換算約為2億859萬餘股）非常感動，但在股東會上，大同股東會司儀卻宣布有數十個法人股東與個人股東通通剝奪投票權，其中還包括8個外資專戶，總共刪除12億多股、總股數23億，最後只剩下9億多股有投票權。接著公布當選的三名獨立董事，全是由大同公司提名的當選，依大同公司計票結果，各自得到12億6200萬選舉權數（換算大概1億4022萬股），黃國昌說，這票數甚至比他自己在電子投票中，得到的18億7732萬6662選舉權數（換算約為2億859萬餘股）還要少。黃國昌痛批，違法做票做成這個樣子，根本離譜至極！既然要這樣惡搞，何必辦選舉呢？直接自行宣布全部由自己提名的人當選，豈不更為省事？他直呼「這真是台灣資本市場既黑暗又可恥的一頁」。黃國昌表示，接下來就看主管機關，是否躲起來縱容林郭文艷這樣恣意妄為，他強調，這攸關的不只是大同一家公司，而是台灣資本市場的秩序是否蕩然無存。最後，黃國昌仍向所有支持他的股東們表達感謝，他表示，雖然沒有辦法幫大家進去大同公司掃除違法舞弊，但未來還是會持續為健全公司治理、守護資本市場秩序而努力。