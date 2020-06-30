未上市櫃股票所得納最低稅負　家族傳承控股化迫在眉睫

財政部預告基本所得稅額條例修正草案，非上市櫃證券交易所得稅復辟，自明（110）年1月1日起，個人轉讓非上市櫃股權，若產生證券交易所得，將計入個人的最低稅負制計算基本稅額。會計師提醒，如個人預計進行未上市櫃公司股權交易者，建議在今年底前完成交易，家族企業有考慮將個人持股透過控股公司進行傳承者，應盡快在新法修正上路前的半年內，抓緊時間先求有再求好，趕緊將個人持股控股化，減少大量稅負，以利後續傳承規畫。安永聯合會計師事務所執業會計師林志翔表示，如個人預計進行未上市櫃公司股權交易者，包括以股作價或股份轉換成立家族閉鎖性控股公司、投資控股公司或產業控股公司者；出售公司老股予外部財務性及策略性投資人，例如私募股權基金或創業投資事業；家族選擇出場處分家族企業股權。另外，若大股東預計在公司IPO前進行股權架構調整；個人透過處分股權方式移轉公司持有之不動產；單純處分股權以取得現金，林志翔建議於今年底前完成交易，並考量交易的安排是否有商業上的合理必要性，以避免落入實質課稅原則。資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師洪連盛也指出，家族企業因集中經營權及靈活表決權，經常考慮用控股或投資公司進行家族企業傳承，因此有考慮將個人持股透過控股公司進行傳承者，應該盡快在新法修正上路前的半年內，抓緊時間先求有再求好，趕緊將個人持股控股化，減少大量稅負，以利後續傳承規畫。不過，洪連盛也提醒，股權控股化有6大應事項，包括一、預計控股化的標的公司是股份有限公司還是有限公司？二、預計移轉的股份有限公司是否有印製股票？三、公司印製股票的時間，會影響股權交易移轉的時點，進而拖延股權交易時點到110年1月1日後？四、股權控股化的過程是否會使用到金流？若沒有足夠的資金進行股權交易，是否有其他替代方案？五、控股公司的型態要使用閉鎖性股份有限公司還是一般的股份有限公司？六、思考傳承的控股公司的股權在未來如何進行分工分享分權的百年大計。