欠稅大戶名單公開　黃任中家族續居冠欠稅超過50億

財政部今（1）日公布最新「欠稅大戶」名單，公告件數共956件、欠稅金額達新台幣982.25億餘元，較去年分別增加18件及16.72億元，而且企業及個人欠稅大戶也仍多是老面孔，其中個人欠稅大戶續由已故股市聞人黃任中家族居冠，合計欠稅逾50.36億元，而企業戶也是環亞飯店欠最多達24.61億元。為有效防止重大欠稅並加強稅捐徵起，稅捐稽徵機關依稅捐稽徵法第34條第1項規定，於每年7月1日就個人累計欠稅逾1000萬元或營利事業累計欠稅逾5000萬元的確定案件辦理公告，公告內容包括欠稅人姓名或名稱（納稅義務人為營利事業者，一併公告其負責人姓名及地址）、稅目別、欠稅年度、欠稅或罰鍰金額（含滯納金、利息、滯報金、怠報金）及欠稅人地址等，相關公告內容自今（109）年7月1日至同年12月31日刊登於該部全球資訊網及各稅捐稽徵機關網站6個月。財政部今日上午8時也已在財政部及各稅捐稽徵機關依規定公告重大欠稅案件，根據賦稅署彙整統計，公告件數956件，金額約982.25億餘元，與去年公告資料相較，件數及金額分別增加18件、16.72億餘元。就財政部所公告的個人欠稅大戶名單來看，黃任中家族就包辦第1名、第2名及第4名，合計欠稅超過50億元，其中黃任中兒子黃若谷欠稅19.05億元續居冠，稅目為遺產稅；黃任中欠稅18.94億元列第2名，主要為綜合所得稅；黃任中姊姊夏黃新平欠稅12.37億元，位列第4名。個人欠稅大戶排名第3也仍是高雄的黃承志家族，欠了綜所稅、遺產稅14.87億元。另有「台灣蕈菌之父」稱號的林天財，亦積欠贈與稅11.5億元也仍居第5名，而潛逃海外的經濟要犯陳由豪，則以積欠綜所稅4.2億元，排第12名。在企業內稅大戶部分，環亞大飯店欠稅24.61億元，依舊是欠稅最多；第二名也仍是博達科技欠稅11.76億元；第三、第四名也分別為松竹皇宮大酒店欠稅11.39億元、紅頂酒家欠稅10.74億元，兩家是是台中知名酒店金錢豹旗下；第五名也沒變為進巨企業有限公司，欠稅10.27億元。財政部強調，清理欠稅為各稅捐稽徵機關重點工作之一，除採公告重大欠稅案件方式，督促欠稅人依法履行納稅義務，財政部與法務部多年來建立聯繫機制，各稅捐稽徵機關亦與法務部行政執行署所屬各分署加強聯繫協調，積極查調納稅義務人可供執行財產送行政執行機關運用，對顯有繳納能力卻故意隱匿財產之欠稅人，亦積極追查其動向，將欠稅人相關資料及行蹤送行政執行機關參考，並配合行政執行機關拘提、管收欠稅人。財政部呼籲欠繳稅捐的納稅義務人，儘速向欠稅案件管轄稅捐稽徵機關洽詢繳稅事宜，如發生財務困難，可向行政執行機關申請核准分期繳納稅款，如期繳納者，稅捐稽徵機關即不公告其欠稅資料。