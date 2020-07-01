領三倍券刷卡優惠多　預購紙本最高15%回饋、新戶加碼2千

▲數位振興三倍券使用信用卡優惠多，不少銀行祭出加碼回饋330元以上。（圖／Money101提供）

▲數位振興券，信用卡加碼回饋300元大比拼。（圖／Ｍoney101提供）

▲振興三倍券使用信用卡回饋多，不少銀行祭出信用卡新戶首刷禮1000元以上。（圖／Money101提供）

7月1日「振興三倍券」預購、綁定正式上線，分為紙本及數位支付方式，其中使用信用卡回饋優惠多，若以信用卡預購紙本振興三倍券最高可享15%回饋，信用卡新戶最高加碼2000元，行動支付綁信用卡最高加碼700元。不過，專家提醒使用使用三倍券把握2原則，盡早綁定資格及登錄銀行活動，再完成振興券消費，才能將回饋入袋。Money101金融比較平台表示，振興券分為紙本及數位支付方式包括信用卡、行動支付、電子票證，信用卡更占相當重要的角色，首先信用卡可以作為紙本預購的支付工具，就像過去預購口罩的刷卡回饋活動，像國泰世華、玉山、聯邦、永豐、台新等銀行這波也祭出預購振興三倍券2%至15%的回饋。不過，因振興三倍券預購信用卡不會再提供卡片原始回饋，Money101建議，有意使用紙本振興券的民眾，善用特定信用卡也能享有額外刷卡回饋，像是國泰世華銀行持卡人預購紙本振興三倍券，並在全台7-11門市以信用卡付款可享有150元購物抵用券，相當於15%回饋；台新銀行全卡友7月底前預購實體券享10%回饋，上限100元，限2萬名；永豐銀行JCB卡別8月底前預購實體券享6%回饋，上限120元信用卡也能直接作為振興券的支付載體，持卡人在完成振興券3000元的消費資格後，除了享有政府提供的2000元回饋，還能享有30元到700元的加碼回饋，而這尚未加上卡片的原始回饋、期間性的促刷回饋及指定商店的消費折扣（回饋）。Money101整理觀察，多家銀行大致都提供至少150元以上（5%）的加碼回饋，其中台灣Pay、中信、國泰、合庫、土銀、台新、花旗、華南、新光等銀行都有提供給既有卡友至少330元，甚至到700元的加碼回饋，相當吸睛。此外，Money101也觀察到，多家銀行藉振興券活動推出1000元以上高額新戶首刷禮，相較一般情況下約300元到500元左右新戶禮，民眾可以趁此波活動搜尋適合自己的信用卡申。其中，外商銀行，以渣打銀行給出2000元新戶首刷禮最高，其中包含原始新戶首刷禮1500元以及Money101指定連結申辦加送500元禮券。星展銀行指定卡別也能享有最高1488元（含500元新戶首刷禮＋一卡通加值10%上限100元+全卡友加碼300元）；滙豐銀行旅人卡新戶連同開立運籌理財帳戶，能享有最高1300元回饋，透過Money101指定連結申辦還能享有加碼2000亞洲萬里通里數及原卡片首刷哩程，相當好康。當然，以行動支付App作為振興券載體，同樣也能接受將信用卡綁進去進行支付，台灣Pay與8家公股行庫及15家金融機構攜手，以台灣Pay作為振興券載體，完成振興券資格送300元（公股銀行各限3萬3333名），若為首次使用台灣Pay用戶再加送100元（公股銀行各限1萬名）。台銀、土銀、兆豐、合庫等銀行持卡人使用台灣Pay作為振興券載體，最優可獲700元，除了上述400元．另外再各自加碼300元（各限額1萬名）。不過，Money101也提醒民眾使用數位振興券務必把握2大原則，才能將加碼回饋拿好、拿滿。首先，要先在銀行、行動支付、電子票證等官網進行「綁定」，也就是登錄資格，之後的每筆合規消費才能計入振興券3000元累計金額之內。此外，由於金融業者提供的加碼回饋多設有名額上限，部分銀行依照綁定的時間順序提供加碼回饋，部分銀行則是綁定之後再依照符合振興券3000元額度的順序來發送加碼回饋，建議儘早綁定資格、登錄銀行活動、完成振興券消費，才能將回饋入袋。