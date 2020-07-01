市長選情衝擊房市！高雄上半年買賣移轉棟數年減15％

六都今（1）日分別公布109年6月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為1萬9774戶，月增14.9％。另統計上半年買賣移轉資料顯示，六都上半年買賣移轉棟數年減2.1%，其中減幅最大為高雄15.3％。專家分析，南部二都因為去年上半年基期較高，導致上半年年增率為負值；其中，高雄房市起伏多受選情影響，在疫情干擾下更顯困難，因此交易量下探。根據統計，六都房市交易量合計為1萬9774戶，其中交易量最大為新北市5144戶；若與上月相比，六都6月份建物買賣移轉棟數月增14.9%，其中台北市月增7.9%，新北市月增23.1%，桃園市月增20.5%，台中市月增20.8%，台南市月增14.5%，高雄市月減3.1%。永慶房屋業管部資深經理謝志傑說明，由於房市交易與登記往往有1個月左右的時間差，所以6月買賣移轉棟數反映的是5月的市況，台灣疫情在5月之後已經沒有本土案例，疫情衝擊力道減弱，而在國內逐步解禁下，民眾陸續走出家門消費，購售屋的意願也相對提升，使交易量較上月成長。另與去年同期相比，六都6月份交易量增加3.4%，其中台北市年減6.0%，新北市年增3.0%，桃園市年增11.8%，台中市年增10.1%，台南市年增0.5%，高雄市年減3.5%。謝志傑指出，今年3、4月受到疫情影響，民眾減少外出，連帶影響看屋意願，讓4、5月建物買賣移轉棟數減少，5月後在「加零」效應發酵下，房市回歸正常供需，反應到6月交易量差不多已經回到去年同期的水準，甚至部分都會區還有小幅成長，顯示房市正逐漸回歸正常軌道，呈現緩步成長的狀態。進一步觀察今年上半年六大都會區建物買賣移轉棟數年減2.1%，其中台北市年增2.0%，新北市年減3.2%，桃園市年增13.1%，台中市年增0.4%，台南市年減9.0%，高雄市年減15.3%。謝志傑說明，雙北市及台中市交易熱度與去年相差不大，桃園市則是重劃區、人口利多的帶動下，成為較熱的都會區，而台南、高雄則是因為去年上半年基期較高，導致上半年年增率為負值；整體而言，今年上半年的房市交易量由1至3月的正成長，到4、5月受疫情影響，交易量銳減，年增率由正轉負，在幾經波折之後，6月開始有回溫的跡象，不過，上半年交易量與去年相比仍有小幅減少，顯示疫情對房市仍產生衝擊。大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，各都中桃園市表現相對亮眼，今年航空城議題提升亮度，除了自用買方外，置產投資也增加；反觀南台灣上半年因缺乏利多題材，交易普遍緊縮，尤其高雄市近年房市起伏多受選情影響，在疫情干擾下更顯困難，因此交易量下探。住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，雖然上半年數據不佳，但國內疫情趨緩，市場也逐漸復甦，尤其低利、游資充沛，海外回流資金及產業鏈布局態勢明顯，故不動產市場後市可期。