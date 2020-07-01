跨足美妝600億商機　台灣夏普收購美華泰

台灣夏普今（1）日宣布，正式收購本土美妝連鎖通路品牌美華泰MIRADA，跨足美妝百貨市場，搶攻年營業額600億元的商機。預計未來美華泰這個品牌將由實體通路轉型為虛擬零售，走向線上日系時尚生活百貨。其實美華泰遭收購有跡可循，今年美華泰因不敵業績下滑加上疫情衝擊，1月份先收掉旗下10間實體店面，今年3月分受疫情影響，致函供應商，表示4月底將陸續收掉剩下的15間門店。台灣夏普指出，美華泰MIRADA過去35年扎根經營台灣，擁有145萬會員，觀察整體消費趨勢，在數位經濟時代，實體零售板塊正快速朝向虛擬零售移轉，未來美華泰MIRADA將以虛擬通路為主取代實體通路經營，同時能有效為美華泰MIRADA進行品牌轉型與升級，除提供原有美妝、美材及生活用品外，亦會引入日本夏普相關資源、智能生活家電(AIoT)、美容家電及透過既有系統平台的整合，推出以「日系時尚生活百貨」為主軸的新型態電商服務平台，除滿足原有的二百萬會員（包含可購樂平台會員）外，也為台灣廣大的哈日族群提供一個嶄新的購物選擇與體驗。不用親自到日本也可以享受最新最潮的日式美妝百貨。為不讓原美華泰MIRADA百萬會員權益受損，將於7月中在台灣夏普100%投資的可購樂(COCORO Life)電商平台內成立「美華泰MIRADA品牌旗艦店」，同時提供上千件美妝、美材及高CP值生活百貨商品，另外可購樂也計畫加碼贈送千元購物金活動，回饋給會員至可購樂平台購物消費，詳細辦法將會公佈在可購樂平台上。台灣美妝百貨市場競爭愈趨激烈，未來美華泰MIRADA將以輕資產營運，且積極轉型為「日系時尚生活百貨」的購物平台，並透過差異化選品策略做出市場區隔，持續維持競爭優勢，開拓藍海新市場，全新的「美華泰MIRADA品牌旗艦店」也預計於今年十月正式上線為廣大的二百萬會員及消費者服務。