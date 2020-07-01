年薪破200萬？半導體業「非主管級」員工年薪大公開！

證交所、櫃買中心日前公布2019上市櫃公司平均員工薪資，近日再加碼公布非主管職全時員工薪資「中位數」，根據資料顯示，半導體設計廠前五名年薪皆破200萬！聯詠以239.8萬元排第1，第2名到第5名依序為鴻準、聯發科、原相、揚智；台積電則為159.6萬元，排名第17。根據證交所、櫃買中心統計的「非擔任主管職務之全時員工薪資」資料顯示，在上市櫃半導體廠中，聯詠以239.8萬元居冠、鴻海旗下鴻準達238萬第二、知名手機晶片廠聯發科233.9萬元為第三，接著是感測晶片廠原相209.2萬元第四，機上盒晶片廠揚智則為第五，達205.4萬元。第六名到第十名分別是，生技股智擎達195.6萬元、營建股新潤194.4萬元、記憶體大廠群聯190.5萬元、IC設計廠瑞昱有181.9萬元，華固176.7萬元。至於台積電則在第17名，達159.6萬元、鴻海第22名，員工薪資中位數在153.8萬元。證交所指出，上市公司申報2019年非擔任主管職務的全時員工薪資資訊，包括員工人數、薪資總額、薪資平均數及中位數，在「薪資中位數」部分，則為2019年首次申報，其統計代表性較「薪資平均數」更能貼近公司一般員工的真實薪資。