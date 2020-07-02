史上僅16人中過！睽違10月再現10億級大獎　威力彩衝12億

頭獎已連續40期未開出的威力彩，今（2）日晚間將再度開獎，頭獎上看12億元，這也是去年8月12日開出20.5億元頭獎後，睽違10個月首度出現超過10億元的高額頭獎，而且根據台灣彩券公司統計，自威力彩上市13年半以來，累計超過10億元以上才開出頭獎只發生過19次，也僅16位抱走10億元以上大獎，因此大家可要把握這次難得機會，也許你就是那第17位10億等級大富翁。威力彩自今年2月10日1注獨得4億6568萬5994元頭獎後，至今頭獎已連續40期摃龜，也使得今日晚間開獎的威力彩頭獎11億0102萬9141元起跳，而且根據目前銷售金額估算頭獎累計來到11億3836萬0212元，台灣彩券公司預估這期銷售金額會有3.4億元，頭獎有望進一步衝上12億元。值得注意的是，根據台灣彩券公司統計，威力彩自2008年1月上市至今，頭獎總獎金累積超過10億元後才開出的情形共發生過19次，相當於平均每8個月才會累積一次破10億元的高額頭獎，也就是說，若錯過這次機會，也許下次要等到威力彩頭獎衝破10億元，可能要再等8個月。不僅如此，這19次累積超過10億元的頭獎，也創造出25名幸運兒，其中有16位抱走超過10億元的頭獎獎金，因此，如果今日威力彩頭獎1人獨得，不僅將是今年最高單注獎金、也是第4屆2014年以來第8高，更是威力彩第17位10億等級大富翁。