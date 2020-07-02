製造業景氣連三藍　台經院：信號值呈反彈態勢

台灣經濟研究院今（2）日發表5月製造業景氣信號，連續第三個月亮起代表景氣衰退的藍燈。不過台經院表示，信號值已經呈現反彈的趨勢，不過未來仍需留意全球新冠肺炎疫情發展，小心二次疫情的風險。台經院表示，109年5月製造業景氣信號值為10.12分，較上月修正後之9.79分增加0.33分，燈號續為代表景氣衰退的藍燈。台經院進一步說明，隨著各主要國家陸續解封，經濟活動逐步回歸正軌，帶動需求緩步回升，不過有鑑於全球公衛危機尚未完全平息，疫情仍有再次爆發的風險，經濟重啟之路崎嶇不平，故世界銀行、國際貨幣基金、經濟合作暨發展組織的最新經濟展望報告皆同步下修今年全球經濟成長表現。在國內方面，全球疫情依舊嚴峻，製造業實體經濟數據並未明顯改善，傳統產業的生產表現與市場需求仍顯疲弱，然受惠於台灣防疫管制措施逐步解除，民眾消費意願增加，使得製造業廠商對景氣看法轉趨樂觀，有助於拉抬經營環境面指標表現。值得一提的是，台經院表示，5月製造業信號值已呈現反彈的態勢，且電子資通訊產業維持一定的成長動能，隨著全球各國陸續重啟經濟活動，帶動國際油價與原物料價格回升，全球經濟需求可望逐步回溫，進而拉抬國內製造業產品需求。不過，由於近期部分國家出現第二波疫情，日、韓解封後均再度出現群聚感染，美國部分州已宣布停止經濟重啟計畫，德國為阻止肉品工廠疫情擴散，也重新恢復該地區的封鎖措施，使得市場擔憂經濟復甦速度再度放緩。因此，台灣院也認為，未來仍須留意全球疫情發展與二次疫情風險。