下半年仍有3大變數！渣打估美元再跌7%、黃金衝1920美元

隨著與疫情共處的新經濟模式逐漸成形，基本面也可望落底回穩，渣打銀行今（2）日預估經濟基本面將呈現勾勾型復甦，各國持續推出刺激救市措施支撐經濟，全球資金動能充沛將是一大利多，但下半年仍有3大不確定變數，黃金長期走勢看好，預估未來6-12月可能挑戰1920美元，但美元指數未來1年恐再跌5%至7%。渣打銀行財富管理總處負責人陳太齡指出，在後疫情時代，全球主要經濟體與金融市場將以不同步調逐漸走向復甦，各國陸續解封復工，投資人應將關注焦點由上半年的疫情衝擊轉向危機後的重選與低利率新常態。渣打對下半年風險性資產整體表現仍保持樂觀，就中長期而言，同時看好企業債與新興市場債，預期將略優於股市表現。然而，疫情發展仍未明朗，美中緊張情勢、美國總統大選與疫苗開發時程仍是值得留意的變數，預期下半年市場波動仍無法避免，因此渣打看好黃金後市表現，預估未來6至12個月金價上漲至每盎司1850美元以上，且不排除挑戰2011年紀錄高點每盎司1920美元的可能性，因此可適度配置黃金資產抗波動。至於美元顯露疲態，上行趨勢扭轉並緩步回落，陳太齡分析主要原因在於美國經濟基本面優勢不再，美元利差優勢消退及各國央行同步採取空前寬鬆貨幣政策救市力風險性資產回穩，削弱了美元避險的需求，尤其還有美中關係及美國11月大選的不確定性存在，因此預期美元未來12個月美元指數可能下跌5%至7%。相較美元，渣打銀行認為在歐盟整合更緊密、財政擴張及評價面具有吸引力，與美國的利差收窄與全球美元流動性充裕，預期將吸引資金流入之下，預期歐元兌美元下半年有機會升至1.19。至於英鎊也可望在美元疲軟及評價面便宜抵銷英國退歐擔憂，渣打預期英鎊兌美元反彈至1.32，澳幣跟隨風險偏好也水漲船高，長線有機會挑戰0.74。日圓部分，陳太齡表示，日本央行政策空間不大，更難以跟美國聯準會及歐洲央行積極寬鬆政策相提並論，在充滿經濟及地緣政治風險的「無限量化寬鬆」世界中，渣打仍看好日圓，日本央行無力應對近期通貨膨脹預期下降，這可能會使日圓實際收益率保持在外匯大國中最高的水平，預期可能支撐日圓短中期走勢偏強，預期日圓維持在104至112區間偏多格局。在人民幣方面，可視為美中緊張情勢的「溫度計」，但渣打預期中國大陸基本面改善將抵消美中緊張局勢，人民幣短期可能落在6.9至7.2區間。陳太齡強調，低利率成新常態，渣打看好成熟市場高收益債券及新興市場美元政府債，而在美元呈現頹勢之下，看好歐元、英鎊及澳幣後勢表現，可伺機布局以分散外匯資產配置。此外，在全球貨幣寬鬆的資金行情主導股市續揚下，渣打看好美國、亞洲、歐洲股票，產業方面，偏好受惠於數位轉型的美國科技及醫療保健類股。