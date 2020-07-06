權證原來有這些眉角！投資真功夫　靠這招降低風險

很多人提到權證，總是一頭霧水。其實簡單說，就是先付出一筆小小的權利金，就可以在未來到期日用約定價格，買進約定股票之金融商品。這種買進未來股票權利的方式，如果做對方向，只要短短幾天，甚至只花一天時間，就可以賺上好幾倍！由於成本門檻低，獲利槓桿大，因此吸引不少投資人躍躍欲試。但是相對的，若是選擇錯誤，也有可能面臨價格大跌的風險。因此，權證投資人若能瞭解到造成價格下跌的風險來源，如此才能趨吉避凶。



一般來說，會造成價格下跌的原因有三個：第一個來自標的選擇與方向，選錯標的，或是預估錯漲跌趨勢，通常是權證獲利與否的最大關鍵。投資人平常要多做功課，加強自己的選股功力，才能選到一支好的標的。第二個就是因為權證有時效性，價值會隨著時間逼近而逐漸減少，若標的處於整理的盤勢，就有可能侵蝕權證的獲利。



▲許多人往往忽略了，若券商造市時調降波動率，對投資人的影響，輕則獲利減少，重則由盈轉虧。（圖／資料照片）

第三個獲利風險的關鍵，就是許多投資人忽略的調降隱含波動率。隱含波動率（簡稱隱波）代表市場預期標的個股股價在未來的表現，簡單說，波動率越高，代表權證價格越高；相反地，波動率越低，就代表這張權證越不值錢。過去常見的狀況是，投資人買進權證後，權證的報價被不合理的調降，就是所謂「降隱波」所造成，若券商造市時將波動率調降，會使得投資人可賣出的權證價格下降，輕則獲利減少，重則由盈轉虧。





因此在挑選權證時，還要注意哪些權證的造市品質比較好，避開會不合理調降隱波的權證。以元大權證為例，就強調隱波不降，堅持10年不降造市波動率，並特別設置「隱波不降專區」，透過網站資訊及工具，波動率透明公開，投資人可以看出隱波的表現。投資前只要上網查詢，簡單三步驟，權證投資會更有保障！



▲以元大權證為例，網站上透明公開「造市波動率」，只要填入股票或權證代碼後，就可以查詢到波動率資料。（圖／資料照片） ▲元大強調波動率堅持不降，投資人只要透過網站的計算，就可以查出該檔權證合理價格。（圖／資料照片） ▲將合理價格與下單軟體的委買價格比對是否一致，如果偏離太多，就不適合買進。（圖／資料照片）





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